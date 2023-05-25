【世紀病毒】下一波疫情將來襲 ? 　世衛警告「比新冠更致命」

▲ 下一波疫情將來襲 ? 世衛警告「比新冠更致命」。

新冠疫情雖未平息，但各國已傾向復常，紛紛開放邊境容許旅客自由出入。不過，世界衛生組織（WHO）秘書長譚德賽（Tedros Adhanom Ghebreyesus）早前卻發出警告指，比新冠疫情「更致命」的大流行傳染病可能即將到來，呼籲各國必須做好準備應對。

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根據WHO數據統計，新冠迄今在全球奪走將近700萬條人命。但譚德賽於本周一(22日)在瑞士日內瓦（Genève）舉行的第76屆世界衛生大會上表示，絕不可忽視其他致命的病原體，指這些病原體比新冠疫情更可怕，提醒「另一種變異株的出現，都會引發新的疫情與死亡。」

據外媒報導，WHO已經列出了目前威脅最大、應該優先研究的「重點傳染疾病」，包括伊波拉病毒、馬堡病毒、中東呼吸症候群（MERS）、嚴重急性呼吸道症候群（SARS）、新冠肺炎、茲卡病毒感染症（Zika），以及X疾病（Disease X）。X疾病是WHO對尚未發現的病菌所引起的疾病的統稱。因為以上的疾病可能已正在某地蔓延，且目前幾乎沒有措施能夠遏止與防範，

世衛專家一致認同，下一場疫情大流行很可能是人畜共通的疾病，也就是起源於動物，但之後傳染給人類的疾病，伊波拉、愛滋病及新冠肺炎都屬於這個類別。

WHO亦已承諾展開預算及財務改革後，成員國將起草一份流行病條約，同時批准提高預算。譚德賽表示讚賞之餘，也呼籲針對《國際衛生條例》（IHR）進行最新談判，主要是關於各國面對公衛危機時應該進行的準備及應對，以免像過去新冠疫情來襲時般手足無措。

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責任編輯：羅嘉欣