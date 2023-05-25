  • 26°C
香港時間 : 2023525日 (週四) 12:18
靚太生活雜誌

會員專區

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 溫裕紅 新手爸媽 一舞傾城 超市大搜查 全民造星V 30＋減肥 COLLAR MIRROR Hello Hong Kong 兒童疫苗
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【世紀病毒】下一波疫情將來襲 ? 　世衛警告「比新冠更致命」

健康 11:13 2023/05/25

分享：

分享：

熱門 溫裕紅 新手爸媽 一舞傾城 超市大搜查 全民造星V 30＋減肥 COLLAR MIRROR Hello Hong Kong 兒童疫苗

下一波疫情將來襲 ? 　世衛警告「比新冠更致命」。

新冠疫情雖未平息，但各國已傾向復常，紛紛開放邊境容許旅客自由出入。不過，世界衛生組織（WHO）秘書長譚德賽（Tedros Adhanom Ghebreyesus）早前卻發出警告指，比新冠疫情「更致命」的大流行傳染病可能即將到來，呼籲各國必須做好準備應對。

最新影片:

活得健康啲
【活得健康啲】濕熱陰虛人士最易惹蚊　 中醫推介2款茶療有效改善

根據WHO數據統計，新冠迄今在全球奪走將近700萬條人命。但譚德賽於本周一(22日)在瑞士日內瓦（Genève）舉行的第76屆世界衛生大會上表示，絕不可忽視其他致命的病原體，指這些病原體比新冠疫情更可怕，提醒「另一種變異株的出現，都會引發新的疫情與死亡。」

外媒報導，WHO已經列出了目前威脅最大、應該優先研究的「重點傳染疾病」，包括伊波拉病毒、馬堡病毒、中東呼吸症候群（MERS）、嚴重急性呼吸道症候群（SARS）、新冠肺炎、茲卡病毒感染症（Zika），以及X疾病（Disease X）。X疾病是WHO對尚未發現的病菌所引起的疾病的統稱。因為以上的疾病可能已正在某地蔓延，且目前幾乎沒有措施能夠遏止與防範，

世衛專家一致認同，下一場疫情大流行很可能是人畜共通的疾病，也就是起源於動物，但之後傳染給人類的疾病，伊波拉、愛滋病及新冠肺炎都屬於這個類別。

WHO亦已承諾展開預算及財務改革後，成員國將起草一份流行病條約，同時批准提高預算。譚德賽表示讚賞之餘，也呼籲針對《國際衛生條例》（IHR）進行最新談判，主要是關於各國面對公衛危機時應該進行的準備及應對，以免像過去新冠疫情來襲時般手足無措。

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

【ET Club會員積分獎賞計劃】用App換獎賞︰https://onelink.to/keyuqm

責任編輯：羅嘉欣

相關文章

【新冠肺炎】世衛證實出現4種變種新冠病毒　一文睇清不同變異病毒區別
11:35 2021/01/02
【新冠肺炎】世衛證實出現4種變種新冠病毒　一文睇清不同變異病毒區別
【生化危機】蘇丹內戰存放病原體實驗室遭佔領　世衛警告：恐引發生化危機
19:11 2023/04/27
【生化危機】蘇丹內戰存放病原體實驗室遭佔領　世衛警告：恐引發生化危機
【世衛通報】廣東女子染H3N8禽流感病逝　成全球首宗人類感染後死亡個案
16:20 2023/04/12
【世衛通報】廣東女子染H3N8禽流感病逝　成全球首宗人類感染後死亡個案

你可能感興趣

【新冠肺炎】世衛證實出現4種變種新冠病毒　一文睇清不同變異病毒區別
11:35 2021/01/02
【新冠肺炎】世衛證實出現4種變種新冠病毒　一文睇清不同變異病毒區別
【生化危機】蘇丹內戰存放病原體實驗室遭佔領　世衛警告：恐引發生化危機
19:11 2023/04/27
【生化危機】蘇丹內戰存放病原體實驗室遭佔領　世衛警告：恐引發生化危機
【世衛通報】廣東女子染H3N8禽流感病逝　成全球首宗人類感染後死亡個案
16:20 2023/04/12
【世衛通報】廣東女子染H3N8禽流感病逝　成全球首宗人類感染後死亡個案
健康問題 病菌及病毒 世界衞生組織 伊波拉 愛滋病

最高瀏覽

【不當飲食】28歲女為排毒連喝1種飲品4日昏迷險喪命 醫生嘆：需終身洗腎
11:35 2023/05/23
【不當飲食】28歲女為排毒連喝1種飲品4日昏迷險喪命 醫生嘆：需終身洗腎
【視后發火】楊茜堯激罕公開宣洩嬲爆情緒　引網民揣測鬧婚變？
17:03 2023/05/24
【視后發火】楊茜堯激罕公開宣洩嬲爆情緒　引網民揣測鬧婚變？
【愛心爸爸】兩孩爸助鴨仔過馬路慘被撞死　妻子來自香港親友大讚好爸爸
12:07 2023/05/24
【愛心爸爸】兩孩爸助鴨仔過馬路慘被撞死　妻子來自香港親友大讚好爸爸