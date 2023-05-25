【重男輕女】孖女被迫上繳全薪為兄供樓　媽媽情緒勒索︰不要太計較

▲ 台灣有女網民被媽媽迫上繳全份糧去幫阿哥供樓。

重男輕女的觀念至今仍有！台灣有媽媽育3孩，大仔已結婚成家立室，孖生大女跟細女住在家中。大女近日在網上大呻，媽媽竟然要她跟妹妹將人工全數上繳，背後原因是為哥哥供樓，媽媽更說「媽咪說的你們要聽，不要太計較，吃虧就是佔便宜」，非常無理，引起網民熱議。

媽媽重男輕女

有名台灣女網民於周一（22日）在網上討論區「Dcard」發文分享，媽媽重男輕女的無理行為。事主有哥哥和一位雙胞胎妹妹，哥哥一畢業就結婚，當時擺酒請客用大約100萬台幣（約25.4萬港元）由爸媽支付。

之後過了1年，阿嫂未有懷孕的消息，媽媽主動資助大約20萬台幣（約5萬港元）讓他們去做試管嬰兒。當時樓主大學畢業不久剛開始工作，有上繳半薪付家用，即是有份資助哥哥阿嫂去做試管嬰。

媽媽說還沒出嫁都算自己人，薪水就是全家人一起使用，不要那麼計較。

阿嫂懷孕生BB要求搬出去，事主媽媽陪睇樓，選了10年樓齡三房兩廳的樓，大概是2,000萬台幣（約508萬港元），由哥哥、阿嫂加上媽媽的贊助儲夠首期。

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迫上繳全薪為兄供樓

至今，哥哥阿嫂一家搬出去快2年，阿嫂表示為了照顧小孩及打理屋企，以後都不工作，靠哥哥一人賺錢養家，其實只夠應付家庭生活開支和車貸，根本沒能力供樓，過了寬限期都未能繳房貸。加上，小朋友即將返幼稚園要交學費，哥哥覺得壓力大而求救。

跑來我媽房間哭，結果我媽說︰沒關係媽咪幫你想辦法。這個我都聽到了，哥哥還一副沒事的樣子走出來。

原來媽媽向孖女埋手，傳訊息給她們，說要從下個月開始要上繳全薪，事主跟妹妹也收到一模一樣的訊息。訊息部分內容︰

妹妹，媽咪有事要跟妳說，因為哥哥已經不住家裡，你在家裡使用的部分變多了。你也長大了，學著多擔一點責任，以後每個月薪水要全額給我，不要太計較，吃虧就是佔便宜。

事主跟妹妹都已讀不回，媽媽再傳訊息氹她回家，表示買了她喜歡吃的漢堡包，等她回家。同時「打親情牌」去情緒勒索她︰

媽咪希望你們跟哥哥多多學習，哥哥畢業後就結婚生子，有了自己家庭，有車房，媽咪都不用擔心。你們倆個要長大了，媽咪說的你們要聽。

網民建議快搬走

事主求問網民意見，大家紛紛出意見，叫她跟妹妹搬走。有關留言如下︰

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事主有更新情況，同事有認識業主放租盤，幫手聯絡，之後應該會跟妹妹搬出去一齊住，表明她們薪水也不高，平均才4萬台幣（約1萬港元），一直都住在家裡，從來沒離開家，現在見步行步。

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責任編輯︰王明芳