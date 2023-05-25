  • 26°C
香港時間 : 2023525日 (週四) 13:47
靚太生活雜誌

會員專區

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 溫裕紅 新手爸媽 一舞傾城 超市大搜查 全民造星V 30＋減肥 COLLAR MIRROR Hello Hong Kong 兒童疫苗
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【重男輕女】孖女被迫上繳全薪為兄供樓　媽媽情緒勒索︰不要太計較

親子 13:00 2023/05/25

分享：

分享：

熱門 溫裕紅 新手爸媽 一舞傾城 超市大搜查 全民造星V 30＋減肥 COLLAR MIRROR Hello Hong Kong 兒童疫苗

台灣有女網民被媽媽迫上繳全份糧去幫阿哥供樓。

重男輕女的觀念至今仍有！台灣有媽媽育3孩，大仔已結婚成家立室，孖生大女跟細女住在家中。大女近日在網上大呻，媽媽竟然要她跟妹妹將人工全數上繳，背後原因是為哥哥供樓，媽媽更說「媽咪說的你們要聽，不要太計較，吃虧就是佔便宜」，非常無理，引起網民熱議。

媽媽重男輕女

有名台灣女網民於周一（22日）在網上討論區「Dcard」發文分享，媽媽重男輕女的無理行為。事主有哥哥和一位雙胞胎妹妹，哥哥一畢業就結婚，當時擺酒請客用大約100萬台幣（約25.4萬港元）由爸媽支付。

之後過了1年，阿嫂未有懷孕的消息，媽媽主動資助大約20萬台幣（約5萬港元）讓他們去做試管嬰兒。當時樓主大學畢業不久剛開始工作，有上繳半薪付家用，即是有份資助哥哥阿嫂去做試管嬰。

媽媽說還沒出嫁都算自己人，薪水就是全家人一起使用，不要那麼計較。

阿嫂懷孕生BB要求搬出去，事主媽媽陪睇樓，選了10年樓齡三房兩廳的樓，大概是2,000萬台幣（約508萬港元），由哥哥、阿嫂加上媽媽的贊助儲夠首期。 

最新影片︰

童學園
【童學園】小一叩門直私面試必備　專家傳授Portfolio製作秘笈

迫上繳全薪為兄供樓

至今，哥哥阿嫂一家搬出去快2年，阿嫂表示為了照顧小孩及打理屋企，以後都不工作，靠哥哥一人賺錢養家，其實只夠應付家庭生活開支和車貸，根本沒能力供樓，過了寬限期都未能繳房貸。加上，小朋友即將返幼稚園要交學費，哥哥覺得壓力大而求救。

跑來我媽房間哭，結果我媽說︰沒關係媽咪幫你想辦法。這個我都聽到了，哥哥還一副沒事的樣子走出來。

原來媽媽向孖女埋手，傳訊息給她們，說要從下個月開始要上繳全薪，事主跟妹妹也收到一模一樣的訊息。訊息部分內容︰

妹妹，媽咪有事要跟妳說，因為哥哥已經不住家裡，你在家裡使用的部分變多了。你也長大了，學著多擔一點責任，以後每個月薪水要全額給我，不要太計較，吃虧就是佔便宜。

事主跟妹妹都已讀不回，媽媽再傳訊息氹她回家，表示買了她喜歡吃的漢堡包，等她回家。同時「打親情牌」去情緒勒索她︰

媽咪希望你們跟哥哥多多學習，哥哥畢業後就結婚生子，有了自己家庭，有車房，媽咪都不用擔心。你們倆個要長大了，媽咪說的你們要聽。

網民建議快搬走

事主求問網民意見，大家紛紛出意見，叫她跟妹妹搬走。有關留言如下︰

    點擊圖片放大
    +5
    +4

事主有更新情況，同事有認識業主放租盤，幫手聯絡，之後應該會跟妹妹搬出去一齊住，表明她們薪水也不高，平均才4萬台幣（約1萬港元），一直都住在家裡，從來沒離開家，現在見步行步。  

【爸媽必Follow】全新TOPick親子IG現已推出！立即睇︰https://bit.ly/3BN0C4s

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

【ET Club會員積分獎賞計劃】用App換獎賞︰https://onelink.to/keyuqm

責任編輯︰王明芳

相關文章

【終極劏房】新港城330呎單位劏10張碌架床　「女士限定」月租$X,XXX仲有9折
今日 11:41
【終極劏房】新港城330呎單位劏10張碌架床　「女士限定」月租$X,XXX仲有9折
【霸佔私樓】計劃結婚欲趕走妹妹獨吞房子　無良哥哥：反正女生都是嫁出去
14:21 2023/05/21
【霸佔私樓】計劃結婚欲趕走妹妹獨吞房子　無良哥哥：反正女生都是嫁出去
【家庭關係】港媽自爆父母留巨款助買樓　丈夫竟提議︰用筆錢養你老爺奶奶
12:36 2023/05/18
【家庭關係】港媽自爆父母留巨款助買樓　丈夫竟提議︰用筆錢養你老爺奶奶

你可能感興趣

【終極劏房】新港城330呎單位劏10張碌架床　「女士限定」月租$X,XXX仲有9折
今日 11:41
【終極劏房】新港城330呎單位劏10張碌架床　「女士限定」月租$X,XXX仲有9折
【霸佔私樓】計劃結婚欲趕走妹妹獨吞房子　無良哥哥：反正女生都是嫁出去
14:21 2023/05/21
【霸佔私樓】計劃結婚欲趕走妹妹獨吞房子　無良哥哥：反正女生都是嫁出去
【家庭關係】港媽自爆父母留巨款助買樓　丈夫竟提議︰用筆錢養你老爺奶奶
12:36 2023/05/18
【家庭關係】港媽自爆父母留巨款助買樓　丈夫竟提議︰用筆錢養你老爺奶奶
家庭關係 子女心聲 爸媽心聲 網絡熱話 網上討論區 台灣

最高瀏覽

【不當飲食】28歲女為排毒連喝1種飲品4日昏迷險喪命 醫生嘆：需終身洗腎
11:35 2023/05/23
【不當飲食】28歲女為排毒連喝1種飲品4日昏迷險喪命 醫生嘆：需終身洗腎
【視后發火】楊茜堯激罕公開宣洩嬲爆情緒　引網民揣測鬧婚變？
17:03 2023/05/24
【視后發火】楊茜堯激罕公開宣洩嬲爆情緒　引網民揣測鬧婚變？
【愛心爸爸】兩孩爸助鴨仔過馬路慘被撞死　妻子來自香港親友大讚好爸爸
12:07 2023/05/24
【愛心爸爸】兩孩爸助鴨仔過馬路慘被撞死　妻子來自香港親友大讚好爸爸