【追夢辛酸】黃溢濠最窮時戶口只剩幾千　趙慧珊：入行是最瘋狂的事

▲ 黃溢濠趙慧珊首度合作舞台劇。

趙慧珊（Aka）、黃溢濠近日合作演出舞台劇《晚安》，同劇並有資深演員「大佬孝」邵仲衡主演，因二人過去較少機會演舞台劇，自言今次能跟大前輩合作獲益良多，並期望將來可再挑戰這個演出平台。

黃溢濠和趙慧珊首度合演舞台劇，因劇情以夢境為主題，故事夾雜虛虛實實，他們坦言要花更多時間了解劇情和對白，而且二人在劇中有感情戲，更不乏較親密的接觸，故視為一大挑戰。

▲ 二人合演情侶，更不乏好些親蜜場面。

黃溢濠分享演出心情：「第一次圍讀劇本時，覺得以親情和愛情為主線，沒想到都有好些身體接觸的場面，我和Aka雖然曾合作，但之前沒有很多交流，故今次是頗緊張。」趙慧珊笑言：「我覺得他沒有緊張啊，因他演戲根基比我扎實，演出上很認真和執著，便能帶動我也投入角色。」

阿濠解釋：「因為我最初排戲時，還帶著上一齣戲對角色的感覺，因此導演要我好好調整，故會更加專心，可能令Aka覺得我不如以前百厭。」

以黃子華為目標

趙慧珊本是女子組合Super Girls成員，現以演員和歌手身份獨立發展。

她自言很想像偶像黃子華一樣，將來可以駕馭舞台劇演出。「能夠一班人聚在一起，經歷幾個月的綵排至演出，就如創造了一個空間，能跟觀眾同哭同笑，這種一體性的感覺非常好，如果有機會都想參與更多舞台劇。」

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

拍電影出身的黃溢濠，卻自感未夠能力去演舞台劇。「拍電影或劇集，因為知道NG了可以有機會重來，但舞台劇能不能甩漏，出錯便所有人都看到，故壓力會較大，今次仍會擔心台上走位、對白等，不過近年認識多了劇場朋友，他們都說舞台有個威力，令你就算當日狀態不好，都會迫出你能力，因此都好期望可多作挑戰，作為演員生捱才算完整。」

而他最欣賞的演員是白只。「上次看過他演的舞台劇《妓寨英雄宴》，有不少爆肚演出，其應變能力十分強，值得自己好好學習。」

最新影片推介：林夏薇訪問

追夢不易捱

黃溢濠14歲被發掘演出電影《圍城》，後來讀完中學成為全職演員，出道10年，他回望人生最瘋狂的一件事，正是入行追演藝夢。「因為做這行是超級辛苦，付出和收入往往不成正比，最窮時試過幾千元用3個月，真的要節衣縮食，常自問為何要繼續，全因為喜歡演戲，就拼命捱下去，現在總算能照顧自己，不用家人擔心，已感到有所進步。」

▲ 6 Aka正在舉行的個人畫展，周慧敏也有出席支持後輩。

Aka亦甚認同黃溢濠所說，深感入行的確是一件瘋狂事。「我很希望將來能有代表作，為自己和家人都有交代，因此要不斷增值，尋求進步，如早前舉行第二次個人畫展，便是想開拓自己更多藝術特質的一面給觀眾。」只要有目標，加上堅持及努力，夢想總有達到的一天。

記者：區家歷