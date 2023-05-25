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【年假攻略】2024年請假攻略必睇　請5天假可連放12日嘆世界

社會 11:32 2023/05/25

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熱門 溫裕紅 新手爸媽 一舞傾城 超市大搜查 全民造星V 30＋減肥 COLLAR MIRROR Hello Hong Kong 兒童疫苗

（資料圖片）

5天工作的打工仔注意！政府今日（25日）公布2024年公眾假期。最令人注目的3個「黃金周」，分別位於2023年聖誕節、2024年復活節，以及2024年聖誕節。當中2024年聖誕節，請5日假就能連放12天「最筍」。

另外2023年聖誕節及2024年復活節，也是請3天平日假，就可以連放10日。至於2024年的大年初一是2月10日，農曆新年期間請3天平日假，也可以連放9日。

還有2024年十一國慶節，於9月30日請一天假，就可以享有4天連假。

至於2024年端午節、2024年特區七一紀念日、重陽節分別也是周一或周五，意味毋須請假也可享有3天小黃金周。

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2024年度公眾假期

  • 每個星期日
  • 元旦：1月1日（星期一）
  • 大年初一：2月10日（星期六）
  • 大年初三：2月12日（星期一）
  • 大年初四：2月13日（星期二）
  • 耶穌受難節：3月29日（星期五）
  • 耶穌受難節翌日：3月30日（星期六）
  • 復活節星期一：4月1日（星期一）
  • 清明節：4月4日（星期四）
  • 勞動節：5月1日（星期三）
  • 佛誕：5月15日（星期三）
  • 端午節：6月10日（星期一）
  • 香港特區紀念日：7月1日（星期一）
  • 中秋節翌日：9月18日（星期三）
  • 國慶日：10月1日（星期二）
  • 重陽節：10月11日（星期五）
  • 聖誕節：12月25日（星期三）
  • 拆禮物日：12月26日（星期四）

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記者：吳卓峰

 

 

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