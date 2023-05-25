【一舞傾城】鄺潔楹新劇慘被SM　Judy住獨立屋擁3瓣生意成「哈比女強人」【多圖】

▲ 鄺潔楹在《一舞傾城》中慘被SM性虐至周身傷。

TVB劇集《一舞傾城》播出一個星期多，除了大晒鹽花，更玩重口味情節。昨晚上演一場鄺潔楹（Judy）飾演細細粒，因與Money（文凱玲飾）信錯貼士，買外圍馬輸得慘烈留下一街數。

細細粒有感連累Money，義氣女的她獨攬上身，為還清巨債不惜出賣身體，陪練馬師大魯生上遊艇玩SM性虐待。

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慘被SM至傷痕累累

細細粒穿上「戰衣」被綁在床上，房間周圍擺滿性虐用具及蠟燭，畫面充滿《格雷的五十道色戒》的感覺。

練馬師蒙面兼穿上重口味裝束，一進房即用水槍射細細粒的臉部，更拿出馬鞭狂鞭她，從畫面所見，鄺潔楹表情極痛苦。

不過，SM情節點到即止，二人甚至沒有身體接觸，但意識就相當大膽。

▲ 鄺潔楹被水槍射臉。（影片截圖）

穿SM戲服即入戲

講到相關場口，Judy坦言很緊張：「從演以嚟都未試過咁大尺度，事前都有做定功課參考一啲虐待戲應該點拍。」

續指一換上SM戲服已入戲，她說：「一上到張床鎖上個手扣，個不安感覺已經出咗嚟，對我嚟講係好真實，呢場戲我係一秒都冇放鬆過，就連排戲嘅時候我都叫佢哋綁住我，因為我想攞嗰種感覺，同埋見到好多刑具喺現場，望落去已經好驚，所以我係用當下嘅情緒去做呢場戲。」

問到事後有否陰影？Judy說：「都冇嘅，嗰日係我嘅煞科戲，知道拍埋呢場就冇辛苦戲，所以之後嘅心情都有放鬆到。」

講到之後的落船崩潰戲，Judy坦言：「本身係擔心應付唔嚟，因為比較少做情緒化嘅戲，呢個唔係我嘅強項。拍呢場戲另一個難度，就係當時天氣有成37度，劇情係要我赤腳行落甲板，一踩落甲板已經好唔舒服，好似畀火燒咁，成個人癲咗咁，有啲位係嗌咗出嚟發泄，呢場戲最終兩Take就搞掂，當下演出嚟係最真實。」

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2千呎獨立屋曝光

但在現實中，現年30歲的鄺潔楹現實中是家境富裕的「富二代」，居住大埔淺月灣2千呎獨立屋，疫情期間曾拍片分享家居日常，令豪宅內部環境曝光。

廚房空間極大，除了有雙門雪櫃，大到可以容納一張餐枱，還擺放一部大電視，似足外國式廚房；而客廳的梳化大到可以讓Judy翻筋斗。

▲ Judy家住大埔2千呎獨立屋。

豪宅擁有不少戶外空間，超大私人花園可以邀請親友燒烤，而天台景色怡人，可看到周圍全是獨立屋。

她曾在節目《我要做業主2》中承認自己「贏在起跑線」，得到父母的幫助，畢業後與胞兄一同以900萬購入跑馬地舊樓，首次置業成為業主。

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【新四十二章】鄺潔楹細細粒志向大 「哈比」女強人事業為重：有精力就想去衝【有片】

為3間公司老闆

Judy父母經營傢俬生意，但她未有倚靠父蔭，靠自己努力入行當演員。憑節目《3日2夜》、《學是學非》以及處境劇《愛·回家之開心速遞》內Venus一角成功入屋，現時成為大台重用的上位小花。

Judy早於中學階段已到美國留學，直到2014年於西雅圖大學經濟學畢業後回流返港。

其後與胞兄以900萬購入跑馬地舊樓，上車成為業主，據知至今市值已過千萬。

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別看Judy細細粒，其實志向甚大，內藏一顆女強人的事業心。

在2021年，她創立自家甜品店品牌Petite sserie及經營時裝網店，同年更與藝人伍富橋合資開設健身中心，成為3瓣生意的老闆，涉獵範疇甚廣。

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