【網絡熱話】男子港鐵九龍塘站內疑面壁小便　網民怒轟離譜街坊揭另有隱情

▲ 一名男子疑在港鐵九龍塘站內小便。

在公眾地方便溺面斥不雅，亦隨時是違法行為。最近一名網民在社交平台連文帶圖發帖，指有一名男子疑在港鐵九龍塘站月台上，面對牆壁小便。帖文引來網民熱烈討論，不少人直斥男子行為，但後來一名自稱是寶林街坊的網民，為男子解圍後，批評聲亦隨即煞停。

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有網民在周日（21日）於Facebook群組「西貢將軍澳討論區」發帖，指一名身穿藍衣的男子在月台站內面對牆壁，疑站著小便，發帖者直斥男子是「人渣」。

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而帖文發出後，引來一眾網民熱烈議論，有網民就認出該站是港鐵九龍塘站：「這個該是九龍塘站？往黃埔方向」、「好明顯九龍塘站」，也有人認為如遇人有三急，應向職員詢問洗手間位置：「所有港鐵都有洗手間問職員就有」、「站内有洗手間可供借用點解唔用？」點擊睇更多留言：

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惟其後一名自稱是「寶林街坊」的網民，就表示自己「認識這位長者」，又為他解圍表示：「他有認知障礙症，請大家包容，謝謝！」其後也有網民回應：「如果係嘅佢冇瀨都算，不過隨住退化，到中後期就會瀨。」

根據《香港鐵路附例》第6條「污物等不得放置在鐵路處所」，任何人不得致使、准許或容受污物、污水或其他厭惡性物體流入或進入或放置在鐵路處所的任何部分，一經定罪，最高刑罰是罰款5,000元及監禁6個月。

本港約10萬人患認知障礙症

認知障礙症是常見疾病，據精神健康檢討報告（2017）指出，香港患有認知障礙症的患者高達100,000，接近長者人口十分之一。

導致認知障礙症出現的病因不一，其中以阿茲海默症為最常見，佔香港長者病例約65%。其次是血管性認知障礙症，另外柏金遜病型認知障礙症、甲狀腺機能衰退，以及維他命B12缺乏等，都是致病成因。

患者早期會有健忘、情緒可能有改變，包括感到抑鬱和焦慮等，中期會有溝通愈來愈困難、漫無目的地徘徊、反覆提問等情形出現。病情發展至晚期，更會無法辨認親友、大小便失禁、行為可能變得更異常。要預防患病，宜多做體能活動，保持健康生活模式。

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責任編輯：羅嘉欣