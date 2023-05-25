【星二代】運動健將細女跑步賽奪3金1銅　好爸爸譚耀文供仔女讀哈羅每年學費21萬

▲ 養大一個小朋友真係用唔少錢。

圈中出名是好爸爸的譚耀文，於2003年底與圈外女友Fiona結婚，誕下一對子女皓哲（Daniel）和津如（Tamia）後，將照顧重任交給太太，自己忙於拍戲賺錢養家，更供一對仔女讀貴族學府哈羅，縱然工作再忙，譚耀文一有時間都會接送仔女返學及上興趣班，絕對是廿四孝爸爸。

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譚耀文的兒子Daniel今年16歲而女兒Tamia今年12歲，Tamia長相甜交，被喻為最美星二代之一，不單樣子漂亮，Tamia原來更是運動健將，在學校的運動會上奪得3金1銅，其中個人賽獲3金，譚耀文將女兒獲獎牌的照片放上網：

Tamia一日奪三金，嘩！個人800” 400”100”米 又擸埋4x100 季軍 #到底發生了什麼事啊，係咪想做女飛人啊勁loveyou。

從發文中可見譚耀文極度開心！

女兒不單運動成績很好，亦很有音樂天份，譚耀文與太太合力栽培子女學習大提琴，他將功勞歸於太太，自己只是負責陪子女練習，教數拍子和如何投入感情，最重要讓他們從音樂中得到快樂。其實譚耀文從小都很喜歡音樂，空餘時間積極進修樂理及會勤練結他。

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哈羅全年學費高達21萬元

位於屯門掃管笏的哈羅香港於2012年啟校，沿襲英國哈羅公學的教育理念、教學方法和傳統，並採用英國制的國際普通中學教育文憑考試（IGCSEs）及普通教育文憑高級程度考試（A-level）為課程基礎和考試制度。

哈羅香港於2022至23年度全年學費由幼稚園的$155,921至Year 12及13的$212,023不等，分3期繳交，每名學生並需繳付全年6萬元的資本建設費（Capital Levy）。Year 6或以上的學生可以申請星期一至五寄宿，全年寄宿費為$115,917，同分3期繳付。

兩個小朋友的供書教學費相當昂貴，可見譚耀文的壓力不少。

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責任編輯︰王明芳