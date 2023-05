【星二代】LV時裝騷兩大星二代碰頭　沈月玲瓏曲線身段贏木村光希【多圖】

▲ 沈月跟木村光希欣賞時裝騷!

21歲的沈月無論外貌或身材盡得媽咪邱淑貞的優良基因,早已獲封為「最美星二代」,正於意大利欣賞LV時裝騷的沈月,跟木村拓哉細女木村光希同場現身,兩位星二代首度碰頭成為焦點!

身材贏木村光希

LouisVuitton於意大利 Isola Bella舉行2024早春系列時裝騷,除了邱淑貞女兒沈月和木村女兒光希 (koki),出席者還有金像影后Emma Stone、韓團realstraykids成員Felix、泰星Dew、宋茜和倪晨曦。

沈月今日於IG晒出多張照片,當中她寫道:「It was so lovely meeting everyone at the #LVCruise24 show」,另外沈月不斷跟眾星合照,當中包括木村光希。

身穿束腰碎花連身裙的沈月不但擁有纖腰,更不經意晒出激凸線條,身材上沈月略勝一籌,不愧為性感女神的第二代。

【新一代女神】沈月被讚靚過邱淑貞 回顧「最美星二代」育成之路【多圖】

盡得邱淑貞靚基因

今年踏入新年時,沈月曾於IG大派福利圖,身穿白色兩截裙的她於草地上大擺甫士拍照,除露出蛇腰外,低胸剪裁的上衣令身材表露無遺,豐滿上圍呼之欲出,她要刻意以公仔圖案「遮掩」美好身段!

另外去年6月,沈月現身韓國出席「WWD Korea」雜誌舉辦的時尚活動,一身露肩晚裝的沈月身材激凸,更疑似刻意用手遮著事業線!

否認韓國出道

近年沈月不時登上時尚雜誌的封面,又為不少品牌拍攝廣告,去年初有指她以「Ayla」為藝名於韓國正式出道,更在當地頻頻出席時裝及品牌活動。

惟沈月親自否認,她表示:「只享受做一個學生、模特兒、女兒、沈日和沈晨的姐姐、AKIO(其愛犬)的姨姨、客席編輯、臨時畫家、作家和業餘廚師。」

縱使未打算出道,沈月近年頻頻出席時尚活動,今年3月,沈月盛裝出席「信言設計大使」的年度籌款晚宴,身穿藍色吊帶晚裝的她於鏡頭前大派心心,面對記者的鏡頭十分淡定,此外她跟其他名媛和富三代開心合照,似乎已融入名媛圈。

