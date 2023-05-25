【恐怖意外】15歲少女衝浪慘遭鯊魚咬腳　被拖入水中拼命逃走險截肢

▲ 少女衝浪慘遭鯊魚咬腳拖入水中，拼命逃走小腿以下險需截肢

進行戶外活動要格外小心！美國一名15歲少女在衝浪時突然遇上鯊魚襲擊，整隻腳被鯊魚含住並拖入水中，嚇得她拼命掙扎搖晃自己的腿，意圖將鯊魚甩開。所幸她最後成功逃脫，但小腿及腳部仍因為嚴重撕裂而縫了6針。

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綜合外媒報道，15歲的Maggie Drozdowski於當地時間周日（21日）下午在新澤西州Stone Harbor海灘衝浪，當時她的衝浪板剛好被一波大浪沖走，然後便突然有鯊魚咬上她的左腳，並將她拖入水中。她憶述自己當時非常震驚，一直到成功逃上岸後，才意識到發生甚麼事。她指，最初以為自己只是被螃蟹咬傷，一回頭卻發現整隻腳都在鯊魚嘴裡，

我盡可能拼命搖晃， 希望能把牠甩掉，但是很難，牠真的很重。

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Maggie的同行好友Sarah亦有目擊事件，她指自己一開始以為對方突然掉入海中是因為溺水，

她突然被拖進水裡，然後又浮出水面尖叫，大喊「有東西咬我，我覺得有東西在咬我」，所以我叫她趕快回到船上。

成功擺脫鯊魚並回到岸上後，Maggie發現自己的後腳跟，有一大片皮膚被咬掉，隨即被送往附近醫院治療。當地醫生根據傷口判斷，造成傷口的很有可能就是鯊魚。所幸在潛水衣保護下，Maggie的腳沒有被咬到血肉模糊，但經過診斷後，她的小腿和腳部仍因為嚴重撕裂傷而需要縫6針。Maggie表示，傷勢是比自己想像中輕微，

我原本以為自己要截肢，幸好最後發現沒那麼嚴重。

根據國際鯊魚襲擊檔案，新澤西州目前有15宗鯊魚襲擊事件記錄在案，而最近期的一宗發生在2006年。

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責任編輯：羅嘉欣