【擬炸法院】6中學生涉串謀策劃炸法院　1人囚5年8個月3人判教導所

▲ 6中學生涉串謀策劃炸法院，1人囚5年8個月3人判教導所。（資料圖片）

組織「光城者」涉策劃在法院、港鐵等地放置炸彈，6名涉案中學生，包括被指是主腦的17歲男生早前承認《港區國安法》下串謀恐怖活動罪，其餘5人則承認串謀導致爆炸罪，案件今（25日）於高等法院求情及判刑，案中主腦及中六女生將押後至9月27日提訊。21歲男生被判囚5年8個月，3名未滿20歲的學生則被判入教導所。法官指案發時社會動盪，若計劃成功炸毀法院有損司法尊嚴，均是加重罪責的因素。

6名被告為中六女學生郭文希（20歲）、中三男學生何裕泓（19歲）、中四男學生歐文（21歲）、中三陳姓男學生（17歲）、中四羅姓男學生（17歲）及中五女生蘇穎貞（19歲）。

何承認1項串謀恐怖活動罪，其餘5人則承認1項交替的串謀導致相當可能危害生命或財產的爆炸罪，涉案日期為2021年4月1日至7月5日間。

案情指，綽號「連儂哥」的何為主腦，他於2021年初提出於法院等政府大樓放置炸彈的計劃，並負責招募其他人參與計劃。另1人亦屬主腦，負責提供資金及向何提供有關TATP的資訊。



郭與男友是光城者成員，郭與何透過Telegram 討論如何使用TATP，2人介紹另1人予何，該人表示可提供資金及協助招募人手執行涉案計劃。該人隨後承諾提供資金購買爆炸原材料，並協助何在事後離港。



何又曾向化學老師透露計劃於法院洗手間內放置炸彈，查詢如何製作TATP炸藥，惟對方稱不懂如何製作。何隨後與歐租用一酒店房間，以作規劃和準備製作炸藥等，要求蘇購買炸藥原材料，蘇同意，但沒有表明是否參與計劃。



何亦招募陳加入計劃，羅則透過陳引進加入計劃，並同意以500元酬勞運送炸彈，3人曾分別於屯門法院及觀塘法院視察拍照。何計劃由陳放置2枚炸彈於觀塘法院大樓，由陳以手機引爆炸彈，若事敗則由改由不知情的羅引爆。陳反對將羅置於危險之中，但何指「做大事一定會有人犧牲，污糟嘢總要有人做」，又指計劃成功後將以「浮城」的名義公開承認責任，此後「浮城」將成為公認的組織，執行未來的計劃。



各被告於2021年7月被捕，警方在酒店房間搜出列有涉案計劃及爆炸品成份的筆記、用於製造或放置爆炸性物質的裝置等。何在筆記提到在襲擊後要製造輿論「將社運提升至革命層面」。

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記者：陳曉欣