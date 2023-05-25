【擬炸法院】6中學生認串謀策劃炸法院　1人囚5年8個月3人判教導所

▲ 6中學生涉串謀策劃炸法院，1人囚5年8個月3人判教導所。（資料圖片）

組織「光城者」涉策劃在法院及港鐵等地放置炸彈，6名涉案中學生，包括被指是主腦的17歲男生早前承認《港區國安法》下串謀恐怖活動罪，其餘5人則承認串謀導致爆炸罪，案件今（25日）於高等法院判刑。案中主腦及中六女生將押後至9月27日提訊。21歲男生被判囚5年8個月，3人則被判入教導所。法官指案發時社會動盪，計劃以法院為目標有損司法尊嚴，加重罪責。

6名被告為中六女學生郭文希（20歲）、中三男學生何裕泓（19歲）、中四男學生歐文（21歲）、中三陳姓男學生（17歲）、中四羅姓男學生（17歲）及中五女生蘇穎貞（20歲）。

何承認1項串謀恐怖活動罪，其餘5人則承認1項交替的串謀導致相當可能危害生命或財產的爆炸罪，涉案日期為2021年4月1日至7月5日間。

甫開庭，法官李運騰指早前接獲郭及何一方去信法庭希望押後判刑，法官今批准並定於9月27日再訊，今只處理其餘4人的判刑。

辯方求情指，歐有悔意，他擬報讀大學課程，將來回饋社會；陳對計劃知情有限，當何拍攝法院的照片時，他亦不知目的為何。

法官李運騰判刑時指控罪非常嚴重，一經定罪最高可判監20年，又指幸好警方及時採取行動，令計劃萌芽時已被磨滅，最終沒有炸彈被製造，亦沒有發生爆炸，令人身或財產免於受到損害。

惟法官列出多項加刑因素，包括案發時社會動盪，很多人以暴力表達政見，本案令社會由壞轉至「更壞」。被告意圖令社會不穩，罔顧他人可能會被炸至傷亡。被告以象徵法治的法院為目標，一旦計劃成功將嚴重削弱司法尊嚴，判刑須反映阻嚇性。

法官指，各被告的參與程度不一，歐負責租房間、準備製作炸藥及實地勘察，角色明顯較他人重要；陳及羅的角色似步兵，蘇曾嘗試購買炸藥原材料但不果。為著公眾利益，須判處歐長時間的監禁，但不可造成壓倒性影響，致其錯失更生機會，遂以8年5個月作為量刑起點，認罪減至5年8個月。至於其餘3人，法官指教導所報告正面，考慮到各人的角色較次要，決定判3人入教導所，可收阻嚇及更生之用，是適合的判刑選項。

各被告同意案情指，何為事件主腦，提出於法院等政府大樓放置炸彈的計劃，並招募其他人參與。 何曾向其化學老師查詢如何製作TATP炸藥，隨後與歐租用一酒店房間，以作規劃和準備製作炸藥等。

蘇同意購買炸藥原材料；羅同意以500元酬勞運送炸彈，羅、何及陳曾分別於屯門法院及觀塘法院視察，何指「做大事一定會有人犧牲，污糟嘢總要有人做」。屬光城者成員的郭則與何討論如何使用TATP，並介紹另1人予何，對方表示可以提供資金及幫助招攬人手執行計劃。

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記者：陳曉欣