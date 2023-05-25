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【兒童健康】9歲男童常被媽媽打屁股懲罰 無法小便揭患急性腎衰竭險亡

親子 12:22 2023/05/25

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浙江一名9歲男童小武（化名）因近日無法正常小便，媽媽帶她去求醫。經查，醫生發現小武是急性腎衰竭，若不及時治療，可能有生命危險。幸經治療脫險。小武媽媽坦言，經常用手或掃把打孩子屁股。

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綜合内地媒體報道，據小武媽媽憶述，小武被打後，經常一聲不吭，讓她覺得孩子在跟她賭氣，最後從用手打兒子，演變成用掃把打兒子。

主診醫生稱，很多父母以為打小孩的屁股沒問題，但這完全是錯誤想法。如經常打孩子屁股，導致孩子皮膚下方有瘀血，腎臟的排泄功能會受到影響，或會對孩子腎臟造成巨大傷害，甚至出現急性腎功能衰竭。另一些力氣比較大的家長，打屁股還會間接性傷害大腦，引起腦損傷。

另有醫師推測，可能家長打得太嚴重，導致大量的肌肉組織壞死，肌肉壞死後，產生肌紅蛋白、鉀離子等物質大量進入血液，才引起急性腎損傷，類似橫紋肌溶解症。

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責任編輯︰王明芳

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