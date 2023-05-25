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【男人最痛】男子食搖頭丸展開「24小時性愛」引發敗血症　陰莖睪丸恐需切除保命

食用安全 17:46 2023/05/25

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男子食搖頭丸與妻展開「24小時性愛」引發敗血症，陰莖睪丸恐需切除保命。

與伴侶進行親密接獨前，千萬不要胡亂服用藥物，否則隨時招致嚴重後果。德國一名50歲男子與太太於意大利旅遊期間，於酒店房內打算進行瘋狂性愛，於是服食了俗稱「搖頭丸」的MDMA，務求加強床上表現。豈料弄巧成拙，兩人於長達24小時的「性愛馬拉松」期間，男子卻出現休克症狀需緊急送院，由於病情持續惡化，男子最終恐面臨切除陰莖與睪丸的下場。

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根據外媒報道，該名50歲男子於5月11日被緊急送往當地醫院後，歷經一星期搶救，目前仍未脫離危險期，需留在深切治療部觀察情況。而由於他身上的敗血症持續惡化，其陰莖與睪丸的細胞組織已嚴重壞死，恐怕將面臨切除命運。

外國有研究亦曾指出，搖頭丸會抑制免疫系統，令服用者容易受到感染，而過度性生活更可令情況惡化，因為長時間性活動會導致陰莖擦傷，從而更容易引起細菌感染。

而敗血症的惡化，則會導致血液凝固異常和患者血管擴張，從而降低血壓並減少流向重要器官的血液。如果血壓降得太低，患者可能會發生感染性休克，甚至危及生命。

根據本港禁毒處資料，「搖頭丸」、「忘我」的正確名稱為「亞甲二氧甲基安非他明」，簡稱MDMA。吸食者在服食「搖頭丸」後好像有充滿精力的感覺，因此濫用者喜在長時間跳舞時濫用此藥。但實際上，「搖頭丸」會消耗神經中樞系統的血清素，因而導致身體一部份肌肉失控抽搐（通常是手、腳和頸部肌肉）。

效果及危險

  • 引致運動過度，導致缺水、筋疲力竭、肌肉衰弱，及因體溫過高而痙攣及暈倒
  • 失眠
  • 引致惶恐不安的感覺
  • 呼吸系統衰竭而引致死亡
  • 腎臟及肝臟受損
  • 抑鬱及精神錯亂
  • 破壞神經細胞

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責任編輯：羅嘉欣

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