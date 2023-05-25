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【遊玩意外】充氣城堡突遇上強風被吹翻　最少6童摔落地面受傷

兒童健康 13:20 2023/05/25

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雲南一個戶外充氣城堡突遇上強風被吹翻，最少6名兒童受傷。（影片截圖）

家長帶小朋友到戶外玩充氣樂園，必須注意場地安全。內地雲南大理州賓川縣一個露天充氣城堡，周日（21日）突遇上強風吹翻，最少6名兒童摔落地面受傷，其中5人需要留院治療。

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據內地視頻顯示，事發於周日下午約2時30分，位於雲南大理賓川縣平川鎮一座露天藍色充氣城堡，突然遇上龍捲風來襲而被吹翻，最少6名正在城堡上玩耍的兒童摔落地面受傷，現場有多人進行救援。

20秒龍捲風極速捲起充氣城堡

從影片可見，被吹翻的充氣城堡已經漏氣癱在地上，周邊聚集了很多人，相信是孩子的家長。組織負責人指出，事發時突然出現不到20秒的龍捲風，充氣城堡原本打了八根地釘固定地面，可以抵受5、6級風，但那個龍捲風太大，一下子就把充氣城堡捲起來。

    點擊圖片放大
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在22日上午，平川鎮中心衛生院一名工作人員向《極目新聞》表示，醫院接收了4名傷者，情況穩定，另有2名傷者送到縣里醫院。據了解，在縣里醫院的2名傷者中，有1人已經出院。有工作人員表示，受傷的兒童年約5至9歲。

兩星期前，烏克蘭亦發生充氣城堡奪命意外，一名4歲女童在遊樂園的充氣城堡玩耍期間，不慎遭繩索纏頸，現場3名工作人員只顧玩電話，未有留意到發生意外，女童最終不幸死亡。充氣城堡的負責人其後被警方拘留接受調查。

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責任編輯︰王明芳

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