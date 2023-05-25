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【國泰風波】國泰航空行政總裁致信員工　表示會以此寶貴一課檢討公司文化

社會 13:24 2023/05/25

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國泰航空行政總裁致信員工，表示會以此寶貴一課檢討公司文化。（資料圖片）

國泰航空行政總裁林紹波今（25日）早致信員工，表示國泰作為以港為家的航空公司，有責任為世界各地的顧客提供最佳服務，並強調國泰會就此事件虛心反省，深入檢視公司文化，並推行具體改善措施。

林紹波在信中指出，國泰有責任盡心照顧所有顧客，令來自不同背景的顧客均感到在那種，賓至如歸。而近期三名機艙服務員於航班執勤期間作出不當言論的事件，顯然有負上述責任，亦違背國泰其他同事一貫秉承的專業態度及精神，並對香港及國泰的形象造成了嚴重打擊。而對此公司已徹查事件，並採取迅速行動，按調查結果解聘涉事的員工。

他強調，公司會深入檢視公司文化，虛心檢討，並採取具體措施改變此印象。同時，他本人已決意親自領導的跨部門工作小組，查找問題癥結，並推行相應改善措施。 
  
最後，林亦表示，事件無疑對公司的重建過程帶來了挫折，但亦給公司上了寶貴的一課。而國泰會把握這機會，在未來提供更優秀和一致的服務。

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