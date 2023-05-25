【國泰風波】國泰：不接受及同意空服工會立場　虛心反省深入檢視公司文化

▲ 國泰航空行政總裁致信員工，表示會以此寶貴一課檢討公司文化。（資料圖片）

國泰航空行政總裁林紹波今（25日）早致信員工，表示國泰作為以港為家的航空公司，有責任為世界各地的顧客提供最佳服務，並強調國泰會就此事件虛心反省，深入檢視公司文化，並推行具體改善措施。另外，對於空中服務員工會表示對國泰空中服務員現時需面對眾多不實指控及網上傳言感痛心。國泰航空服務董事吳潔文澄清，空中服務員工會為一個獨立工會，並不代表國泰，公司不接受、支持或同意該會對此事的立場。

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林紹波在信中指出，國泰有責任盡心照顧所有顧客，令來自不同背景的顧客均感到在那種，賓至如歸。而近期三名機艙服務員於航班執勤期間作出不當言論的事件，顯然有負上述責任，亦違背國泰其他同事一貫秉承的專業態度及精神，並對香港及國泰的形象造成了嚴重打擊。而對此公司已徹查事件，並採取迅速行動，按調查結果解聘涉事的員工。

他強調，公司會深入檢視公司文化，虛心檢討，並採取具體措施改變此印象。同時，他本人已決意親自領導的跨部門工作小組，查找問題癥結，並推行相應改善措施。



林亦表示，事件無疑對公司的重建過程帶來了挫折，但亦給公司上了寶貴的一課。而國泰會把握這機會，在未來提供更優秀和一致的服務。

另外，對於空中服務員工會就此事向成員發出的內部電郵，表示對國泰空中服務員現時需面對眾多不實指控及網上傳言感痛心。國泰航空服務董事吳潔文澄清，空中服務員工會為一個獨立工會，並不代表國泰。國泰明確聲明，公司不接受、支持或同意該會對此事的立場。

吳潔文表示，一直並將繼續與機艙服務員同事直接溝通，包括透過線上及面對面等多種途徑。會繼續聆聽他們的反饋，並積極回應。 吳潔文又表示，顧客因國泰專業優質的服務而選乘我們的航班，對他們的支持我們深表謝意。在重建國泰的過程中，我們於致力提升服務品質的同時，亦會照顧我們員工的利益及福祉。

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