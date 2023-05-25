【兩性關係】45歲中佬千萬身家相睇17次失敗　親友揭2大原因娶不到老婆

▲ 一名台男身家破千萬，相睇17次卻沒下文，親友揭2大原因娶不到老婆。

「他大概一輩子娶不到了」，台灣有名網民分享其投資有道身家破千萬的堂哥，個性很好相處，卻相睇17次都沒有下文，表示他大概一世都娶不到老婆，而當中估計有2大「致命傷」。不過，一眾網民討論認為應該另有原因。

身家逾千萬找不到老婆

發帖網民以「淨資產五千多萬的堂哥已經沒有婚姻市場」為題，在上周六（20日）討論區Dcard發帖，其堂哥現年45歲，大學畢業成為專職投資者，目前累計淨資產5千多萬台幣（約1,270萬港元），身高170cm，沒有禿頭、沒有中年肥胖，個性很好相處，大概屬於對女朋友百般順服。

樓主大讚堂哥近幾年投資有道，39歲以前淨資產不到200萬台幣（約51萬港元），本來覺得自己沒資格結婚，抱持不婚不生，快樂過一生就好。直到大約6年前，堂哥在理財投資開竅，資產快速累積，現已突破5千萬台幣（約1,270萬港元）。擁有財富，堂哥去年中開始想結婚，參加婚友社，但接近1年總共相睇17次全部失敗。堂弟分析有2大原因︰主要都是被嫌矮和嫌老。

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相睇17次全失敗

堂哥本身對女方也沒有特別要求，順眼、相處合得來就可以，不過在17位相睇對象中，他全部覺得可以再繼續相處看看，「可惜的是，17位都打槍他！」

樓主表示堂哥外貌平凡，身高只有170cm是大缺點，認為對很多女生來講就是矮。其二問題是年屆45歲，「就等於在台灣婚姻市場幾乎絕望了」，可能年輕10歲應該會有女生接受。

樓主建議有錢堂哥娶外籍新娘，但他堅持要有相處的過程，想找一個透過相處，真正互相喜歡的對象，堂弟認為「他大概一輩子娶不到了」。

網民認為言行大扣分

網民留言紛紛有感應該不是身高及年紀問題，170cm不算很矮，而45歲如果是成熟穩重的大叔，也有市場。網民留言一起拆解找不到對象原因︰

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堂弟看過網民留言，認同堂哥的性格的確有影響，45歲仍很天真幼稚，講話似剛出社會的小伙子，不夠社會化，也不懂得看臉色，不符合年紀該有的成熟穩重。而堂哥看到網民討論自己，接受意見，決定選擇留言中一位大學女生的建議，重返校園識女友，並已報考某大學學士進修班的法律學系。堂弟祝福堂哥順利考上，並且順利交到女朋友。

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責任編輯︰王明芳