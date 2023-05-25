【學校動態】逾千人爭小學20個插班生學額 王錦輝中小學學術與課外活動兼備

▲ 香港浸會大學附屬學校王錦輝中小學的學生報名人數企穩或甚至上升。

勞工處推出《預防工作時中暑指引》及工作暑熱警告，不過仍有大批家長，為了子女插班入讀這間學校而冒著暑熱天氣排隊進入考場，逾千人爭小學二年級至六年級共約20個學額，學校即時採取相應措施疏導人流，派支裝水給等候的家長。

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今時今日，做家長的為了子女實在不簡單。不過回心一想，以前的家長為爭入名校，也是一樣忍受酷熱天氣下排隊，只是現今隨著資訊發達、交通方便，名校的競爭情況比以往更激烈。不過，以往名校或可只顧學術成績，今天的名校則要學術與課外活動成績兩者兼備。

這次介紹的學校，是一間一條龍直資中小學，避免不必要的升中壓力而沒有呈分試的一環，加上主張初小階段愉快地有效學習，對家長而言﹑尤其受過升中操練之苦的家長是相當吸引，更何況這所學校的升學情況是十分不俗。

校長說：「學校專注培養同學的學習興趣，一直提倡自主學習，讓學生定立自己的學習目標和計劃，養成自律學習的習慣。當然過程中需要由老師引導學生如何掌握此能力。」

除了英語和普通話外，校內學生更會學習多一種外語，而學校更以「全民交流體驗」為目標，安排每位學生在12年校園生活中，參與至少一次的交流活動。校長認為：

多學一種外語，意義不單在語言，而是學習其他國家的文化。學生在外地，亦有機會運用在學校學到的知識，並擴闊他們的眼界。

這間便是香港浸會大學附屬學校王錦輝中小學，總校長陳偉佳說，學生學術成績優異是毋庸置疑，2022年，學生在英國普通教育文憑高級程度考試(GCEAL)考獲A*至A級或以上科目比率達86%，遠高於英國當地的約36%。

同年近七成考生入讀QS世界大學排名首65位的高等學府，逾四成香港中學文憑考試(HKDSE)考生透過大學聯招辦法(JUPAS)入讀香港大學、香港中文大學及香港科技大學。升學率達100%。

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不過，陳校長說：「今天的學校除了讀書以外，課外活動有助於學生建立自信、堅毅、自律的性格，發掘學生潛能，對學生成長更加重要。」

學校於全港中學校際辯論比賽英文組連續兩年冠軍，在體育方面先有全港中學壘球比賽連續11年奪冠，接著有G8麥明芯在乒乓球及G10黃純一在劍擊項目揚威海外，後者更成為港隊史上首名登上世界青少年劍擊錦標賽少年組頒獎台的花劍女將，締造歷史。

名校之所以為名校，不單是學生的成績及表現，而是長年累月點滴累積的家長口碑。家長們可留意，即使人口下降，學校報名人數企穩或甚至上升，便是家長用行動表達對學校的支持。

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