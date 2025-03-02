方大同死因︱經理人回應方大同「肺部纖維化」傳聞　葬禮低調完成方大同留下最後的說話

▲ 方大同葬禮已低調完成。

【方大同 / 方大同逝世 / 那沙漠裡的水】音樂才子方大同在上月21日病逝，終年41歲，消息令人震驚。方大同

的葬禮於昨日（3月1日）低調完成。

網上流出方大同葬禮的悼念卡，記下方大同留下最後的說話，全文如下：

時間不等人，隨着年齡的增長，更能深入理解時間的現實與虛幻。生活給我們帶來了各種各樣的轉折和挑戰，但我認為我們的目標之一應該是以雅緻得體的態度去走完生命之路。 在我人生中的這個特別時刻，萬事停滯不前，給予了我充分的時間去反思過去、認真思考眼前的一切，並幻想未來。《夢想家》（The Dreamer）這個名字象徵着，即使面對疾病和人生的種種挑戰，我依然在這裏，充滿了創造的意境和滿懷的夢想。 祝你在未來的日子裏，繼續懷抱夢想，持續努力，成長進化，在人生的每個階段充分發揮自己的潛能。

方大同離世｜歌手方大同上月21日離世 終年41歲

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方大同死因︱讓他安詳離開

另外，唱片公司證實方大同在2月21日病逝，但沒有公布死原因，讓不少網民猜測他罹癌，另一方面，因為方大同生前受肺功能狀況所擾，故有網民聲稱方大同過世時，肺部有嚴重纖維化。

該網民稱方大同是在養和醫院病逝，報告顯示右肺組織纖維化高達67%，而正常人肺活量為3500至4000毫升，但方大同生前僅剩890毫升，猶如5歲兒童。

對此，方大同經理人不願證實，只表示不知道何來以上的說法，並指請讓方大同好好地離開，稱：「真的細節就不要多去討論，大同已經離開了，就讓他安詳地離開，大同過去一直很低調，就保持這樣的方式讓他離開」。

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