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【時尚速報】Levi's 501原創傳奇展覽佛誕開催　參觀者有機會獲贈限量牛仔布袋【內附詳情】

休閒消費 13:42 2023/05/25

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展覽入口是ABAX升級再造牛仔橫幅及霓虹燈裝置，內有葛民輝為首的150名Levi's 501愛好者訴說他們對此經典牛仔褲的故事。（圖片：品牌提供）

若大家有細心留意，Levi’s牛仔褲背面的雙馬設計皮牌，右下角印上「May 20 1873」，這個日子代表品牌於1873年5月20日取得專利權，而今年更是501®牛仔褲誕生150週年，為慶祝這個別具歷史意義的時刻，香港Levi's於5月26 - 28日在深水埗Parallel Space 舉辦「150位香港的501原創傳奇」展覽。

這次邀請了香港150位的501愛好者包括葛民輝、MC仁、Rubberband、KOLOR、黃溢豪、CHANKA陳嘉、Jason Kui、麻利、Lousy 等音樂人、藝術家等來自各行各業尋常人物，邀請大眾來探索501對他們有甚麼象徵意義，與及這條世上第一條牛仔褲如何跨越150年的歷史。 此外，展覽會展出多件501歷史珍品及以501創作藝術品呢。

值得一提，參觀人士即場登記成為Levi’s Loop牛仔會員，即可免費獲贈501升級再造牛仔小布袋（由不同舊 501牛仔褲拼湊而成，每款皆獨一無二！），更可到創意空間，加上由藝術家Lousy設計的501 150週年限定刺繡、即場把501的個人象徵詞語繡上或發揮創意為牛仔小布袋添上個人風格。名額有限，先到先得。

    點擊圖片放大
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Levi's 「150位香港人的501®原創傳奇」展覽

日期：5月26 - 28日 (五、六、日)
時間：12nn - 6pm
地點：Parallel Space（九龍深水埗大南街202號 ）

記者：黃鑑江

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