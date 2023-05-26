【超市大搜查】減肥也可食雪糕 營養師推薦19款低卡雪糕杯
夏天總想食雪糕又怕肥，那就要小心揀選。「尚營坊」營養師團隊拆解坊間揀雪糕迷思，並推薦18款低卡減肥之選。
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同口味脂肪糖份大不同
不同品牌但同口味的雪糕，原來熱量、脂肪、糖份等含量可以有很大差別。「尚營坊」營養師團隊舉例，以「Häagen-Dazs比利時朱古力雪糕」與「DAMA竹炭椰子朱古力雪糕」比較，卡路里相差一半：
|卡路里
|糖份
|脂肪
|五穀+脂肪對換份量
|Häagen-Dazs比利時朱古力雪糕
|252kcal
|20g
|16g
|1.5份五穀+3份脂肪
|DAMA竹炭椰子朱古力雪糕
|124kcal
|14g
|4.9g
|1份五穀+1份脂肪
另外，以「MÖVENPICK海鹽焦糖夏威夷果仁雪糕」與「Dreyer’s純素大豆製雪糕」相比，卡路里也相差一半有多：
|卡路里
|糖份
|脂肪
|五穀+脂肪對換份量
|MÖVENPICK海鹽焦糖夏威夷果仁雪糕
|249kcal
|18.9g
|8.3g
|1.5份五穀+2份脂肪
|Dreyer’s純素大豆製雪糕
|102kcal
|7.7g
|5.3g
|1份五穀+1份脂肪
營養師建議，選擇雪糕時要留意脂肪和糖份；以上4款雪糕，更推薦大家選擇DAMA竹炭椰子朱古力雪糕及Dreyer's純素大豆製雪糕。
原味或乳酪雪糕並非更健康
很多人誤以為原味或乳酪雪糕更健康，但其實邪惡度可與朱古力味相若。「尚營坊」營養師團隊舉例3款雪糕：
|卡路里
|糖份
|脂肪
|五穀+脂肪對換份量
|Häagen-Dazs雲尼拿味雪糕
|202kcal
|16g
|14g
|1份五穀+3份脂肪
|The Yogurt Cup純乳酪雪糕杯
|279kcal
|30.6g
|14.9g
|2份五穀+3份脂肪
|Häagen-Dazs比利時朱古力雪糕
|252kcal
|20g
|16g
|1.5份五穀+3份脂肪
而以上3款雪糕，每1杯更等於3茶匙油，致肥程度爆燈。
營養師推介之選
減肥人士想食雪糕，其實只要計算好份量，偶爾過下口癮也未嘗不可。另外，減磅期間偶爾食杯雪糕，也記得要對換份量，因雪糕主要由糖份和脂肪組成，營養價值不高，間中食1至2次就夠。
點擊大圖看「尚營坊」營養師團隊推薦18款低卡杯裝雪糕：
內容獲「尚營坊」授權轉載。
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責任編輯：張沛
欄名 : 健康專家專欄