【超市大搜查】減肥也可食雪糕　營養師推薦19款低卡雪糕杯

▲ 減肥也可食雪糕！營養師推薦19款低卡雪糕杯。

夏天總想食雪糕又怕肥，那就要小心揀選。「尚營坊」營養師團隊拆解坊間揀雪糕迷思，並推薦18款低卡減肥之選。

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同口味脂肪糖份大不同

不同品牌但同口味的雪糕，原來熱量、脂肪、糖份等含量可以有很大差別。「尚營坊」營養師團隊舉例，以「Häagen-Dazs比利時朱古力雪糕」與「DAMA竹炭椰子朱古力雪糕」比較，卡路里相差一半：

卡路里 糖份 脂肪 五穀+脂肪對換份量 Häagen-Dazs比利時朱古力雪糕 252kcal 20g 16g 1.5份五穀+3份脂肪 DAMA竹炭椰子朱古力雪糕 124kcal 14g 4.9g 1份五穀+1份脂肪

另外，以「MÖVENPICK海鹽焦糖夏威夷果仁雪糕」與「Dreyer’s純素大豆製雪糕」相比，卡路里也相差一半有多：

卡路里 糖份 脂肪 五穀+脂肪對換份量 MÖVENPICK海鹽焦糖夏威夷果仁雪糕 249kcal 18.9g 8.3g 1.5份五穀+2份脂肪 Dreyer’s純素大豆製雪糕 102kcal 7.7g 5.3g 1份五穀+1份脂肪

營養師建議，選擇雪糕時要留意脂肪和糖份；以上4款雪糕，更推薦大家選擇DAMA竹炭椰子朱古力雪糕及Dreyer's純素大豆製雪糕。

原味或乳酪雪糕並非更健康

很多人誤以為原味或乳酪雪糕更健康，但其實邪惡度可與朱古力味相若。「尚營坊」營養師團隊舉例3款雪糕：

卡路里 糖份 脂肪 五穀+脂肪對換份量 Häagen-Dazs雲尼拿味雪糕 202kcal 16g 14g 1份五穀+3份脂肪 The Yogurt Cup純乳酪雪糕杯 279kcal 30.6g 14.9g 2份五穀+3份脂肪 Häagen-Dazs比利時朱古力雪糕 252kcal 20g 16g 1.5份五穀+3份脂肪

而以上3款雪糕，每1杯更等於3茶匙油，致肥程度爆燈。

營養師推介之選

減肥人士想食雪糕，其實只要計算好份量，偶爾過下口癮也未嘗不可。另外，減磅期間偶爾食杯雪糕，也記得要對換份量，因雪糕主要由糖份和脂肪組成，營養價值不高，間中食1至2次就夠。

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內容獲「尚營坊」授權轉載。

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責任編輯：張沛