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【家居意外】婦人自行通渠不慎打翻哥士的　住院2個月花45萬毀容兼全身留疤　

健康 15:47 2023/05/25

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在家中使用化學劑需謹慎！泰國一名婦人今年初因為廚房鋅盤堵塞，自行購買「哥士的」通渠，不料卻意外將通渠劑打翻，導致臉部、手臂及雙腿等多處部位被腐蝕性液體濺中。她之後花費180萬泰銖（約港幣45萬元）治療，住院近2個月，可惜最終仍毀容兼全身留疤。

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綜合當地媒體報道，事主因為家中廚房鋅盤堵塞，於今年2月21日晚上花費65泰銖（約15元港幣）購買一瓶俗稱「哥士的」的氫氧化鈉通渠劑，打算自行通渠。然而她卻在打開瓶蓋時不慎「跣手」，導致整瓶通渠劑掉到地上，腐蝕性液體隨即濺出並潑向其臉部、手臂及雙腿。事主當下感到全身灼痛，於是馬上跑到浴室淋水沖身，之後再自行前往醫院求醫。

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事主於事發當日便入院，住院55日後在4月17日出院，連同手術費一共花費180萬泰銖（約45萬元港幣）。雖然目前已出院，可在家中接受治療，但她手腕及雙腿的傷口仍未完全癒合，臉部、雙手和雙腿亦留下明顯疤痕。她又表示慶幸自己有買保險，所以才不用獨自承擔所有費用。

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責任編輯：羅嘉欣

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