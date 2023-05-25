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【談情的價值】陳慧琳雷頌德合作新歌　Kelly代表香港登紐約時代廣場巨型屏幕

娛樂 16:52 2023/05/25

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陳慧琳（Kelly）推出第3首全新單曲《談情的價值》，暌違多年再次與音樂人雷頌德合作，炮製洗腦電音舞曲，談討何謂愛的價值。渴望得到愛同時被人性牽絆，是否如曲中所說「敢愛敢恨先有出息」？

繼《花花宇宙(Glorious 80’s Remix)》後，Kelly再度與雷頌德《談情的價值》合作，Mark包辦曲、編並與楊振邦共同監製，起用首次合作的填詞人許弘毅，令歌詞變金句，包括：「敢愛敢恨 先有出息」、「臨場考鎮定 離場見本性」、「誰曾貶過值 單身再估量市值」，等等。

愛情有令人著迷的魔力，有人為此不惜遍體鱗傷，偏要在愛海浮沉追逐一個未知的答案。

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換7個造型拍MV

愛情如此抽象，故MV亦用上比較意識流的手法，將不同對愛的解讀放到畫面之中，例如Kelly與舞者組成的三角形排列，是對照古文明的金字塔建築，寓意愛情的神秘莫測；中段一對滿身傷痕的情侶在玩俄羅斯輪盤，相愛卻相害；Kelly撐著輕舟在愛的苦海拯救眾生，在地上掙扎的舞者代表為愛執迷的人。

Kelly為今次MV特意排舞，花2日時間共換了7個造型，她表示：「最難忘的一幕是飾演地獄使者，帶領眾生離開愛的地獄，dancer們喺愛海入面經歷苦難，為愛情又生又死，然後我好平靜咁撐船離開呢個地獄，呢一幕我都好的好『禪』！」

畫面追求藝術感

而Kelly的造型設計亦充滿巧思，其中一個全黑如Matrix一樣的造形，是比喻可以遊走在時間之上的「queen of time」，與充滿歷史的金字塔造成強烈對比。

今次的場景設計，和各performers在畫面上追求的，不是一般的快歌伴舞，而是形體的一體性、動作一體性的藝術呈現。

而且刻意混入了不同古裝造型，導演希望藉此營造衝突感，寓意love is timeless（愛不受時間限制），亦有像火燒一樣的長裙，Kelly穿著站在沉船上，遊走在地獄之中，舞者全身都是手寫的經文 ，加重愛情便是宗教的莊重感。

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登紐約時代廣場巨型屏幕

此外，音樂串流平台Spotify推出「EQUAL Global Music Program」企劃，每月挑選一位香港區代表，Kelly獲邀擔任本年度5月的香港代表。

而且在美國時間5月23日在位於紐約曼哈頓區的時代廣場（Times Square）上的巨型LED屏幕，出現整座建築物高的Kelly照片，為即將推出的新歌《談情的價值》造勢。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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