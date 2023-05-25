【戀講嘢】KOL溝兒怒揭前度偷食史　渣男約炮帳戶多達2千名女性【多圖】

▲ KOL溝兒怒揭渣男前度偷食史。

ViuTV兩性節目《晚吹戀講嘢》由郭嘉駿（193）、譚凱倫、鄭伊琪和郭奕芯主持，最新一集邀來美女KOL溝兒（Chole）公開一段渣男前度的偷食性史，誇張程度不但多達2千名對象，當中的性伴更有妓女兼人妻，聽到一眾主持眼凸！

「約炮帳戶」達2千人

節目中，溝兒自認鍾情大男人，她分享與一名前度拍拖3個月，便從對方手機得悉一個神秘「約炮帳戶」，裡面與多達2千女性對話：「佢Add咗二千個左右嘅女仔，有啲係朋友share畀佢。」大部份為性工作者，同時亦有人妻，範圍非常之廣泛。

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她指內容主要洽談價錢及服務範圍，氣得她即時拍醒熟睡中的前度。不過對方卻毫無內疚感，並平淡地向她表示：「你鍾意點就點囉，分手囉。」

溝兒深知前度已對悶了，但當時仍很喜歡對方，為挽留前度的心竟默許繼續偷食，並強調只可以找性工作者，不能找「炮友」精神出軌：「因為我見到佢有搵炮友，我好唔開心。」

▲ KOL溝兒樣子甜美、身形高佻。（Instagram圖片）

及後，溝兒開始透過帳戶與性工作者對話，希望她們幫手「接少一單」：「我求佢哋唔好再咁樣啦，接少一單都唔緊要啦，當幫手啦。」不過大部份對象都把她刪除，只有一名良知妓女繼續與她聯繫，二人更成為好友：「佢係一個善心，有良知嘅性工作者。」

她續指前度一找該名良知妓女，都會cap圖給她，並寫千字文勸她早日與渣男分手。最終溝兒與前度拍拖兩年多，難忍對方花弗行為分手收場。

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人氣KOL

KOL溝兒樣子甜美、身材高佻，早年加盟澳門YouTube頻道「飛夢映畫」而人氣急升，獲不少品牌賞識合作及代言。

其Instagram不時分享靚相，成功吸引14.7萬粉絲追蹤。當中不乏旅行照，可見她經常周遊列國，放眼看世界。

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