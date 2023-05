Too Chill for Yoga觀塘APM新店 「即印即有」自製專屬運動服

近年掀起一股熱潮的 Too Chill for Yoga(下稱 Too Chill、品牌)是一個本地設計的運動服裝品牌,品牌本著「一套顏值高的運動服是可以高效提升運動效率」的理念,主打女生運動內衣、運動上衣、運動褲以及各種運動配件,希望女生藉此提升運動的動力,同時享受扮靚的滋味,讓女生穿搭後更添自信,熱愛運動。最近品牌於觀塘APM開設新店,更設有「即印即有」服務,可以在自選的運動服上印上公仔或名字,製作專屬的運動服。

亞洲女生普遍都有「鬼祟肉」,要找到一套顏值高、包覆強的貼身運動服,並不是易事。Too Chill聽懂了女生的煩惱,因此擁有物理治療及瑜伽專業背景的品牌創辦人,特別在運動服剪裁上,針對亞洲女性常見

的身型困擾,作出各種可隱藏贅肉及提升線條的專利設計。品牌目標推動全民女生運動,以運動提升各地女生的身心靈健康及生活質素。當中靈感創意系列包括「遮副乳系列」、「縮小背部輪廓系列」及「隱藏大腿肉系列」等,別具巧思的設計和工藝,塑造視覺舒適的潮流穿撘。

▲ 早前第四間分店於觀塘APM全新開幕,吸引不少運動員、運動KOL及一眾「Chill粉」前來捧場,掀起搶購熱潮!

運動女生福音 每件商品獨有心思設計、追求品質

品牌費力研發不同運動新品,今個年度推出「Chill Premium」,其開發的用料與傳統Spandex彈性纖維比較,其柔軟度、親膚感、拉伸度、回彈性都是後者的雙倍以上,期望為用家帶來前所未有的輕巧舒適感。除此之外,品牌利用專利製衣技術,採用液體纖維製成的材料,在需要的位置提供定向支撐,提升穿著體驗同時達到塑形效果,加上別具用心的遮瑕版型設計,贏盡亞洲女生的歡心。

▲ Too Chill 利用專利製衣技術,採用液體纖維製成的材料,在需要的位置提供定向支撐,提升穿著體驗同時達到塑形效果。

▲ 《將經歷化作為設計靈感》創辦人Janice曾經一個女仔遠赴印度學瑜伽,感受過芭蕉葉陽光浴,用巨型芭蕉葉把身體包裹,然後享受陽光曬浴,當時感覺象與大自然融為一體的一樣,印象深印,於是把瑜伽墊設計為芭蕉葉。

▲ 品牌更開發可以下水的瑜伽服

APM 分店「即印即有」印名印公仔 設計專屬的個人運動服

Too Chill店舖已陸續登陸旺角、荃灣、觀塘及大圍,早前第四間分店於觀塘APM全新開幕,吸引不少運動員、運動KOL及一眾「Chill粉」前來捧場,掀起搶購熱潮!

Too Chill APM分店現設有限定「即印即有」服務,購物滿$1,000的Chill粉,或者任何消費加$99,便可享用此皇牌服務,透過具備科技感的互動螢幕,可以發揮創意,在運動褲上印上獨有名稱及圖案!現時Too Chill全館8折優惠,是時候一口氣入貨,以不同的潮流穿搭迎接夏日!

▲ Too Chill for Yoga APM分店現設有限定「即印即有」服務,女生們可以在運動褲上印上獨有名稱及圖案!

▲ 印上個性化字母的女生專屬運動服

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

成立 Too Chill Community 以全民女生運動企劃為發展動向

Too Chill 成立至今已五年,由90後香港女生兼註冊物理治療師創立,她用心經營品牌,致力設計及開發新產品打入零售市場,希望透過品牌理念及產品,成就全民女生運動企劃,讓本地女生以 Active Lifestyle 提升生活 Wellness,提升運動動力及效率。此外,她更建立一個小社群,為女生提供專屬的醫學運動班和運動進修課程,並定期舉辦 VIP活動,增強喜歡運動的粉絲們的凝聚力。



▲ Too Chill Community 頌缽會員活動

▲ Too Chill Community 與男神同行 Hiking活動

即日起登記成為Too Chill Community會員,儲夠積分即可免費參與各種會員活動及率先獲贈最新運動服產品!

Too Chill for Yoga 營業地址:

觀塘創紀之城五期 APM L4-12

朗豪坊 Langham Place L6-22

荃灣廣場 Tsuen Wan Plaza L2-230

新世紀廣場 Moko L1-135

圍方 The Wai L3-22

(特約)