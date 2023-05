【Disney+劇】楊紫瓊吳彥祖首度合演　《尚氣》導演拍《西遊ABC》顛覆文學經典

▲ 《西遊ABC》

一共8集的Disney+原創奇幻動作喜劇《西遊ABC》(American Born Chinese)已一口氣上線,此劇改篇自美國漫畫作家楊謹倫同名作品,講楊紫瓊飾演的觀音娘娘,與猴王孫悟空(吳彥祖飾) 兒子孫維辰 (劉敬飾)以兩姨甥的身份隱身於美國過平凡生活。

吳彥祖成最新美猴王

維辰為融入當地生活,成為當地學校交換生,與包括他自己在內的「唯二」華裔學生王進(王璞存飾)成為朋友,卻令這位同樣轉校不久、正在努力適應的同學,捲入難以想像的神仙對戰之中。

於劇集中飾演猴王孫悟空的吳彥祖,是繼《荒原》(Into the Badlands)及《西部世界》(West World)之後再接演美劇。

而飾演猴王兒子的劉敬,憑早前在Netflix台劇《華燈初上》演林心如兒子「子維」而人氣急升,現在進一步升呢。

《奇異女俠玩救宇宙》陣容再聯手

除楊紫瓊外,《奇異女俠玩救宇宙》演員關繼威、許瑋倫(Stephanie Hsu)、吳漢章(James Hong) 都會於劇集中登場,玩轉《西遊記》故事。

而大家耳熟能詳的《西遊記》神仙妖怪,包括玉皇大帝、牛魔王、鐵扇公主、龍王、石磯娘娘等,將以耳目一新造型出現,顛覆《西遊記》的固有想像。

劉玉玲做導演

《西遊ABC》由《開心漢堡店》(Bob's Burgers) 編劇及執行製片人、艾美獎得主游朝敏(Kelvin Yu)任故事開發及監製、Marvel Studios《尚氣與十環幫傳奇》(Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings)導演德斯甸丹尼爾卡雷頓(Destin Daniel Cretton)執導及擔任執行監製。

此外荷里活知名華裔女星,曾飾演《標殺令》(Kill Bill) 、《沙贊!眾神之怒》(Shazam! Fury of the Gods)的劉玉玲(Lucy Liu)亦參與執導部分集數。

