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【Disney+劇】楊紫瓊吳彥祖首度合演　《尚氣》導演拍《西遊ABC》顛覆文學經典

娛樂 14:38 2023/05/25

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《西遊ABC》

一共8集的Disney+原創奇幻動作喜劇《西遊ABC》（American Born Chinese）已一口氣上線，此劇改篇自美國漫畫作家楊謹倫同名作品，講楊紫瓊飾演的觀音娘娘，與猴王孫悟空（吳彥祖飾) 兒子孫維辰 (劉敬飾）以兩姨甥的身份隱身於美國過平凡生活。

吳彥祖成最新美猴王

維辰為融入當地生活，成為當地學校交換生，與包括他自己在內的「唯二」華裔學生王進（王璞存飾）成為朋友，卻令這位同樣轉校不久、正在努力適應的同學，捲入難以想像的神仙對戰之中。

於劇集中飾演猴王孫悟空的吳彥祖，是繼《荒原》（Into the Badlands）及《西部世界》（West World）之後再接演美劇。

而飾演猴王兒子的劉敬，憑早前在Netflix台劇《華燈初上》演林心如兒子「子維」而人氣急升，現在進一步升呢。

《奇異女俠玩救宇宙》陣容再聯手

除楊紫瓊外，《奇異女俠玩救宇宙》演員關繼威、許瑋倫（Stephanie Hsu）、吳漢章（James Hong） 都會於劇集中登場，玩轉《西遊記》故事。

而大家耳熟能詳的《西遊記》神仙妖怪，包括玉皇大帝、牛魔王、鐵扇公主、龍王、石磯娘娘等，將以耳目一新造型出現，顛覆《西遊記》的固有想像。

劉玉玲做導演

《西遊ABC》由《開心漢堡店》(Bob's Burgers) 編劇及執行製片人、艾美獎得主游朝敏（Kelvin Yu）任故事開發及監製、Marvel Studios《尚氣與十環幫傳奇》（Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings）導演德斯甸丹尼爾卡雷頓（Destin Daniel Cretton）執導及擔任執行監製。

此外荷里活知名華裔女星，曾飾演《標殺令》(Kill Bill) 、《沙贊！眾神之怒》（Shazam! Fury of the Gods）的劉玉玲（Lucy Liu）亦參與執導部分集數。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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