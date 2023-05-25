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【本地牛奶】城大牛奶店開售$9自家農場牛奶　動物醫學院長承諾不會過度生產

社會 14:44 2023/05/25

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熱門 溫裕紅 新手爸媽 一舞傾城 超市大搜查 全民造星V 30＋減肥 COLLAR MIRROR Hello Hong Kong 兒童疫苗

城大牛奶店今日開幕。(曾耀輝攝)

香港城市大學去年從澳洲進口24隻娟姍牛，以人工受孕方式繁殖，城大牛奶店今日（25日）正式開幕，售賣於大埔林村的農場生產的牛奶。

城大售賣的牛奶暫時只於校內的牛奶店售賣，售價為$9，未來亦會售賣雪糕。城大賽馬會動物醫學及生命科學院院長Vanessa Barrs表示，城大農場生產的牛奶主要用作學術用途，出售只為幫補研究成本，但會考慮將來於超市出售。對於早前有動物保護團體批評城大農場奴役牛隻，Vanessa Barrs強調會以動物福利為原則，會關注動物健康，不會過度生產。

農場經理Eryl Done表示，香港的氣候適合娟姍牛生活，農場現時每日最多可以生產550公升牛奶，冬天產量會減到100至200公升。

Vanessa Barrs表示，城大農場將向獸醫系學生提供核心技能，學生由一年級起到農場學習畜牧、餵飼、營養及農場管理。她又指，農場因衛生問題未能開放予公眾參觀，但會與中小學合作舉辦導賞團。

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記者：吳穎嵛

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