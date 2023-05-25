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林紹波明言採取措施改變負面印象　內地網民分享國泰服務變化

政治 16:44 2023/05/25

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（資料圖片）

國泰空姐被投訴後，內地網民亦在社交平台翻舊帳，國泰行政總裁林紹波亦有留意相關評論，在致內部員工的信件中提及今次非單一事件，國泰須虛心反省，並採取具體措施改變此印象。

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林紹波稱會親自領導跨部門工作小組，查找問題癥結，並推行改善措施。而內地社交平台「小紅書」有多位網民透露近兩日乘搭國泰航班的服務變化。

內地網民飛上海  全程普通話溝通

其中，內地網民「海老」話，自己今日搭國泰航班回上海，空姐態度變化明顯，全程用普通話與其溝通，「雖然發音不標準，但明顯看到在努力地用普通話和乘客溝通。」他續指，自己是商務艙，估計空姐看過乘客列表，從名字拼音判斷乘客來自哪裡，「所以幾次溝通都是直接普通話。」

內地網民分享今日乘搭國泰航班體驗。

521同機乘客：沒想到一個毯子能扯出那麼多

另有一名網民稱，自己亦是5月21日CX987航班的乘客之一，稱自己曾說要咖啡，但空姐沒提供，自己以為沒有了；發毛毯時，空姐都有詢問需要嗎，「我說要，就給我了，沒想到一個毯子能扯出那麼多......」她分享自己今天繼續搭國泰回程度，聽到乘客結束飛行時評價：「今天態度還蠻好的，有主動講普通話，也主動發毯子了。」

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撰文 : 傅流螢

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