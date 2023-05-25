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【國泰歧視風波】肥媽指解僱涉事空姐合理　激動拍片：全世界都學中文呢！

娛樂 15:57 2023/05/25

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熱門 溫裕紅 新手爸媽 一舞傾城 超市大搜查 全民造星V 30＋減肥 COLLAR MIRROR Hello Hong Kong 兒童疫苗

小事廚房家事到社會熱話，肥媽（Maria Cordero）都一向喜歡談論，雖然之前她激動地拍片稱張學潤（Nel Nel）財困及感情有問題，由此引起Nel Nel家屬不滿指所言非事實事，要求影片下架。

肥媽之後亦拍片向Nel Nel家屬道歉，解釋因為一時激動所致。不過，此事未有令肥媽改變變「敢言」作風，她又再拍片，而今次是對近日熱話的「國泰歧視風波」講自己的意見。

【國泰歧視風波】網紅空姐分享工作點滴　內地網民一湧而至狠罵發洩

肥媽：你是誰呀？

素來情感豐富的肥媽在片中勞氣地指：「連自己的人都看不起！會講英文很好嗎？你現在你看全世界都學中文呢！」

她表示空姐有必要助乘客解決問題，更曉以大義指：「那幾個人的品德，哎呀不能講品德的，根本沒有！沒有！瞧不起人？你有資格瞧不起？你是誰呀？你是老幾呀？」

而且肥媽很憤怒地表示，把涉事空姐解僱十分合理，因為認為：「假如他說給他一個機會，那都不行，我覺得做得非常好，馬上炒魷魚！」

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撰文 : TOPick柴犬出動

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