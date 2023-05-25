【國際學校】英基入學申請校區限制解除　英基：提高家長選校靈活性

▲ 英基學校協會今日（25日）宣布，從8月1日起，學童家庭可自由申請任何英基旗下的22間學校。（資料圖片）

英基學校協會今日（25日）宣布，8月起撤銷屬校入學申請校區限制，即22間英基屬校均可向全港各區招生，但在新冠疫情加上移民潮下，英基非本地生人數已連續2年未達標，新政策惹來「搶學生」揣測。

有升學專家指，英基屬校收生「鬆綁」料可令學額「用得盡些」，搶走貴價直資、私立學校學生，音樂椅效應更會影響基層津校學生質素；有直資學校校長預料新政策影響微，但認為國際學校應馬上修正超收本地生問題，否則定會影響其他學校收生；英基解釋修改政策只為提高家長選校靈活性。

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英基學校協會22間屬校，除了「一條龍學校」智新書院、啟新書院，以及5間英基幼稚園外，其餘屬校一直採用同一校區制度，家長只能為子女報讀其住址所屬學校學位。英基昨日宣布8月1日起遞交的入學申請，將不再受校區限制，學童家長可自由報讀任何一間英基學校，至於早前已遞交申請的家長亦可修改其選擇，意味新政策影響新學年入學新生或插班生。

或吸基層校尖子 影響派位

翻查教育局上月提交立法會文件透露，在2021/22學年和2022/23學年，英基非本地生佔比，分別為67%和65%，連續2年低於70%門檻；而本學年共有4間國際學校非本地生佔比介乎49%至71%，未能達標。局方稱會按機制去信提醒學校來年收生時須符合收生比例的規定，並促請學校落實改善措施。英基表示，屬校目前有逾1.8萬名學生，來自逾75個國家。

升學專家梁永樂形容，英基過往在校區限制方面「守得好緊」，避免英基屬校之間互搶學生，但相信英基現時也面對收生壓力，「倘流失一個學生，一年學費10多20萬，面對壓力都幾大」，估計新政策能夠令位置偏遠的屬校學額「用得盡些」，想入英基的學生都會一試，推測會對作為「最直接對手」的貴價私校、直資學校會造成影響最大，學生一層一層上移，更有機會影響基層學校最優秀的一批學生流失，影響學校派位成績。

學界：對直資學校影響不大

直資學校議會主席陳狄安估計，英基鬆綁料涉收生考慮，或有助吸引學生報讀原先較少人報讀的學校。惟他認為，除非學校有大量剩餘學額，否則不會搶走大量本地學生，對直資學校影響不太大。但陳狄安亦關注國際學校超收本地生情況，他指疫情已告一段落，應馬上修正問題，倘繼續獲教育局寬限是不理想，憂情況持續會影響其他學校收生。

英基行政總裁葛琳表示，新政策既能為各家庭提供更多選擇，也體現了英基信念，入讀任何一間英基學校的學生都能獲得世界級水平教育。英基回覆本報查詢時解釋，新政策目的是為了在家長選校決定上，盡可能提供最大靈活性，形容英基學校接獲入學申請「依然非常踴躍」；協會亦完全清楚有責任達到教育局制定收生標準，將在明年招生過程中繼續關注。

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責任編輯：馮琪雅