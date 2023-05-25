【性侵女童】涉搭訕女童公園梯間性侵　南亞裔漢否認強姦開審

▲ 涉搭訕女童公園梯間性侵，南亞裔漢否認強姦開審。（資料圖片）

22歲巴基斯坦籍男子涉尾隨14歲女童到公園，其間搭訕稱感到寂寞，欲與對方交友。兩人於公園梯間閒談時，男子突然撫摸女童胸部及強吻她，女童其間暗中使用手機拍下顯示男子倚在其大腿上的照片及影片傳送給友人求救，女童最終被強姦。涉案男子警誡下否認指控，稱當天只與女童閒談，今(25日)於高等法院否認強姦罪開審。



IQBAL ASIF(中文譯名洛阿士)，現年23歲，被控於2021年10月22日，在長沙灣邨附近的梯間強姦X。



控方開案陳詞指，14歲X於案發日下午行經長沙灣邨一天橋時，據閉路電視片段顯示，當時22歲的被告迎面而行，不久，被告轉身尾隨X。X於公園坐下，被告搭訕表示寂寞，擬與對方交朋友，X遂與其交談。



兩人其後到公園梯間坐下閒聊及看手機，該處並沒有閉路電視裝置。控方指被告自稱17歲，突然躺下倚近X的膝，並撫摸其胸部及強吻她。被告續用將X女按在地上，肆意撫摸X胸部及下體，由於被告不停吻X，故X未能呼叫。



控方指，X期間暗中傳訊息予友人求救，並拍下影片顯示被告躺在X大腿上，友人問及對方是誰，X回應是「色狼」。控方指X不斷傳訊息予友人，其間停止了45分鐘，控方指當時X正遭被告強姦。



控方續指，事後被告帶同X到港鐵站，閉路電視片段顯示被告用手捉住X手臂，控方指因X仍受被告控制，故未能脫身，直至X稱約了友人，最終獲被告放行。



X其後與友人會面及告知被性侵經過，其母得悉後報警。警方透過X手機相約被告於同月23日見面，被告於警員埋伏下被捕。被告警誡下否認指控，稱只與X閒聊而已。控方指於X的內褲及下體驗出精液，與被告的DNA相同。



被告警誡下續稱當時是X主動要求結識，兩人在公園閒談，從沒有觸摸過X。警方展示被告曾躺下近X膝蓋位置的照片，被告稱當時睡了5分鐘，並指X期間曾到洗手間約半小時。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9



記者：林育慧