【器官捐贈】立法會通過議案促政府落實與內地合作器官移植　盧寵茂：取消登記器官捐贈不會違法

▲ 盧寵茂指，器官捐贈名冊由登記至取消，不會牽涉到任何可能會違法的行為。（資料圖片）

立法會今日通過，由醫療衞生界立法會議員林哲玄提出，落實與內地的器官移植合作的無約束力議員議案。醫務衞生局局長盧寵茂指，有少數人在造謠作假，意圖製造矛盾，破壞器官捐贈文化，危害到等待器官捐贈病人得到重生的機會，但強調，器官捐贈名冊由登記至取消，巿民絕對是基於他們自願，也絕對有權利去做，不會牽涉到任何可能會違法的行為。

盧寵茂今日表示，香港器官捐贈率偏低，每年遺體捐贈者只有三數十個，而且近年有下降的趨勢，器官供應遠遠追不上需求。現時香港有超過2500名器官衰竭病人在等待器官移植，當中等待腎臟移植的病人最多，有超過2400名，他們平均輪候時間大概為五年，而最長輪候時間更達29年。而等待心臟、肺及肝臟移植的病人，平均輪候器官時間大概為兩至三年。不過，其實這個數字不能反映實際情況，不少這些等待器官移植的病人在輪候期間掉隊或死亡。

盧寵茂指，國家幅員廣大，人口眾多，單在2022年就有5628個遺體器官捐贈者，總器官移植數目達到17557個。不過，同年亦有超過1 000個遺體捐贈器官，因不同原因未能成功分配至合適的受贈者，佔所用的移植器官不到10%。他解釋，當局構思中的互助機制將採用第二層分配機制，即當內地或香港特區有一些離世者捐出的器官，無法在兩地各自制度下成功配對的時候，即沒有病人適合接受移植，跨境互助機制才會啓動。

對於為捐贈者提供一些誘因、一些回報，例如殮葬費用、殯儀服務或者骨灰龕，盧寵茂認為，牽涉到器官捐贈中的無償原則，需要很小心處理。他又強調，現時採用的方法是完全自願的，病人去世時是由家屬作最後決定，根據外國很多的經驗，「預設默許」未必一定能夠提升捐贈率。

會後，盧寵茂會見傳媒強調，器官捐贈名冊由登記至取消，巿民絕對是基於他們自願，也是絕對有權利去做的，不會牽涉到任何可能會違法的行為。他認為，特首早前言論主要針對的是那些造遙作假的人，「無知與無恥雖然有些相似，但是有很大分別的」，不知道一些真實的消息而自己貿然做了一個決定去取消，又或者被網上一些虛假的消息誤導，是絕對不需要擔心。

會上有18位議員發言 均支持議案



會上有18位議員發言，均支持議案。民建聯立法會議員梁熙指，社會有擔憂，是否全部器官都會輸往內地，他認為是不實消息，當局和議員需要及時澄清，基本原則是本地優先，意思是當本地的器官無合適病人配對，才會用第二層分配機制，跨境捐贈。他提到，由於現行政策逝者的遺體可以由家屬全權處置，會出現當事人生前成功登記，但死後家屬卻因為種種原因而拒絕執行。因此他希望當局可以把握這個機會，透過現時社會熱烈討論的氣氛，優化相關法例，加強宣傳器官捐贈的重要性，並促進當事人與家屬之間的共識。

梁熙：全部器官都會輸往內地屬不實消息 需要及時澄清

選委界立法會議員管浩鳴促政府，應考慮立法，確保捐贈者在離世後，其意願得到尊重。他批評，政府在推廣器官捐贈上未有變化，欠缺新意，考慮和各大宗教團體合作，釋除死後要留全屍的傳統想法，讓市民明白「器官捐贈傳承大愛，造就生命再添姿釆」。

謝偉俊：不尋常取消器官捐贈登記、國泰風波 均涉深層次矛盾

選委界立法會議員謝偉俊指，同意議案，但認為不尋常取消器官捐贈登記及近日的國泰風波，均涉及深層次矛盾，包括移民和器官倘當權者不能解決「部分人，甚至相當多部分人」對於「深圳河」有戒心，恐怕即使所有議員表態支持跨境捐贈器官也好，亦仍有很多港人有心結，「為何我們連自己最親、最緊要的器官都不能有選擇性呢？」他舉例，早前和中聯辦主任交流，特首用普通話發言，中聯辦主任一開聲就用「廣東話」，在場反應十分熱烈，帶出深層次矛盾不能以聲嘶力竭地，爭論誰對誰錯，甚至「又拉、又鎖、又要查」就做到。

對於不尋常取消器官捐贈登記，謝偉俊指，連律政司都只是稱會有調查，「已經好很多同事、官員馬上聲嘶力竭地話一定係有（問題），但未查到之前我們是否應該將個焦點放在如何推動個制度改革呢？」

議案最終以舉手形式，獲得在席議員過半數贊成通過，促請政府盡快落實與內地的器官移植合作的法律框架。

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責任編輯：區綽彥