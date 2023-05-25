【出乎意料】驗DNA揭12歲兒竟非父親生 追查驚悉崩潰真相結局神反轉

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美國猶他州一對夫妻因為新奇，在結婚周年時帶上全家人去做DNA測試，結果意外發現，12歲小兒子竟和父親沒有血緣關係，經過一番調查，才找到孩子真正的生父，隱藏多年的真相曝光，夫婦均震驚不已。

影片推介：

綜合外媒報道，現年47歲唐娜（Donna Johnson）與丈夫萬納（Vanner）在高中相戀，並於2003年結婚，婚後生下大兒子範納（Vanner Jr.），由於健康問題，Donna無法自然受孕，夫婦二人於2007年嘗試人工受孕，終成功迎來小兒子提姆（Tim）。

幾年前Donna因貪玩，帶著全家去做DNA檢測，赫然發現大兒子的父親是Vanner，但小兒子Tim卻與父親沒有血緣關係，讓夫妻倆震驚不已。但他們還是決定說出真相，Tim獲悉後平靜接受，一家人的感情仍十分要好。

Tim之後主動要求想知道生父是誰，於是一家人再次去做DNA檢測，最終找到Tim 生父，原來當年Tim的生父和妻子，當年夜在同一間診所進行人工受孕，但精子樣本沒有被調換、雙方也沒有抱錯孩子，而是Tim生父的精子意外被同時使用在自己妻子和Donna 身上，才會導致事件發生。

所幸兩家人的關係並沒有因此改變，Donna表示，他們和Tim生父一家人保持友好關係，會定期傳訊息、視訊聯絡。Tim生父雖對突然多出來的兒子感到意外，但並不打算爭奪扶養權，兩家人也在2022年與造成疏失的診所達成和解。

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責任編輯︰王明芳