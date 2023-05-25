【易通行】易通行周日起於獅隧實施　下一步將於過海隧道實施

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運輸署今日（25日）提醒市民，獅子山隧道將於周日（28日）上午五時起實施「易通行」，屆時駕駛者可直接駛過收費廣場，透過「易通行」繳交隧道費，無須停車或排隊付款。所有人手收費亭及快易通車道將會取消。

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為配合實施「易通行」，獅子山隧道一帶將於周六晚上10時起分階段實施臨時交通措施。

獅子山隧道來回方向及龍翔道來回方向往獅子山隧道的支路將由周日日凌晨4時半至5時全線封閉，以便進行關閉收費亭設施，以及更改交通標誌和道路標記等工作

受影響的5條通宵巴士路線（N170、N182、N271、N281及N373）及6條通宵新界專線小巴路線（61S、63S、65S、501S、616S及805S）將改道行駛。

另外，運輸署提醒，「易通行」實施後曾使用青沙管制區（尖山隧道、沙田嶺隧道及大圍隧道）而未繳交隧道費的車主必須在使用隧道後的14個工作天內繳交隧道費。有關車主請立即登入「易通行」網站或流動應用程式，查閱須繳付的隧道費並以信用卡繳費，或按指示產生繳費所用的二維碼，使用轉數快或到7-11便利店以現金補繳隧道費，車主亦可前往4個客戶服務中心及4個服務點繳費。

駕駛者需注意，逾期繳交會被徵收175元附加費，而逃避繳交隧道費最高可被罰款5,000元（以每程計）及有關車輛將不會獲續牌。

截至5月24日，當局發出的車輛貼數目超過74萬張，佔全港已領牌的車輛超過91%，當中約80%的車輛已開立「易通行」戶口。

繼獅子山隧道後，三條過海隧道將會分別實施「易通行」，詳情及確實日期容後公布。

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記者：陳梓蔚