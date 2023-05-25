【蘇施黃患癌】68歲蘇施黃精神奕奕「蒲頭」　分享1個癌症病人快速復原法

▲ 68歲蘇施黃精神奕奕「蒲頭」，分享1個癌症病人快速復原法。

現年68歲的蘇施黃（阿蘇），繼2005年患上乳癌後，於去年10月又自爆患上大腸癌三期，需即時接受腫瘤切除手術。不過，阿蘇自今年2月拍片慶祝完成最後一次化療，儘管其頻道之後仍有定時上載影片，但有網民卻發現是舊片重推。直至前日（23日）她才終於「蒲頭」，解釋消失近一個月的原因，更分享一個超級簡單復原方法。

最新影片：

阿蘇前日（23日）於YouTube頻道更新影片，片中坐在戶外的她不但精神狀態似乎不俗，並且聲如洪鐘，絲毫沒有大病初癒的樣子。不過，阿蘇其後便馬上表示，化療其實亦為其身體帶來不少副作用，如右手手臂及腳掌位置均有腫脹問題，需要服用中藥調理，情況才有所好轉。

因為化療隻手腫起好大嚿，血管好硬，中藥食一個多星期慢慢好啲，上星期再去check指數，非常好！

除此之外，阿蘇又向大眾介紹指「瞓覺」其實是非常簡單令自己身體快速復原的方法，並交代自己最近遲遲未拍新片的原因，是因為「百分之八至九十時間用來瞓覺」，又指現在即使朝早6點幾就醒，都不會立即落床，「反而留喺張床度」，她叮囑「唔好理瞓唔瞓著，總知唔畀自己起身，慢慢碌吓碌吓就會瞓著。」。

大病復元最好一個方法，唔使錢、唔使郁、唔使出外，就係瞓覺！

她指為了讓自己有時間瞓覺，已將工作放在一邊，並建議大家「唔好胡思亂想，有咩工作或者煩事都棄權棄權，養番好個身體。」她又笑言試過瞓得太耐，嚇壞女伴金燕玲。

開頭嚇到金小姐不得了，我可以迷癡癡，食完晏2點幾去瞓，瞓到夜晚9點幾，煮好晒飯叫我起身先食飯，對我來講，感覺似瞓極都唔醒咁，不分日夜，完全唔知幾點，呢個情況維持個幾月。

至於消遣時間方面，她表示而家約朋友打麻雀，大多數都會約足「5隻腳」或「6隻腳」，當她精神時就可以打，太累就換人休息，休息比服食補品還重要。

片尾時，蘇施黃又上載了休養期間手和腳出現水腫情況的相片，並指儘管專科醫生指情況約一年後會有所改善，她最終亦試用中藥，不過過程中亦曾試過「撞板」，兩次不同中藥令手部缺水甩皮。蘇施黃最後亦語重心詳提醒大家「有命先有得處理生意，所以一定要瞓覺，努力！」

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7個大腸癌的徵兆

台灣大腸直腸肛門外科醫生黃郁列舉了7個大腸癌的徵兆，若符合的症狀愈多，建議要提前就醫並保持定期檢查：

1. 貧血：通常跟大便出血合併出現，會伴隨頭暈。

2. 體重減輕：伴隨沒食慾，若有同步第3、4、5個症狀要更小心。

3. 腹痛腹脹：若莫名腹痛持續數日，且疼痛位置固定。

4. 嘔吐：大腸癌腫瘤壓迫腸道造成腸阻塞引起的嘔吐。

5. 長期便秘：要留意與一般的便秘搞混。

6. 糞柱變細：癌腫環狀生長者，導致腸腔縮窄，多為早期表現。

7. 無症狀：通常大腸癌前期很多人無感，而這也是可怕之處。

黃醫生建議，要預防大腸癌，首先50歲以上人士就要定期的接受篩檢，包括糞便潛血檢測或大腸鏡檢查；若有長期吸煙飲酒或自覺飲食習慣不太好的人，建議35歲以上就可以開始定期檢測，「因為通常大腸癌可怕的地方在於，當發現症狀時通常已是中晚期。」

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責任編輯：羅嘉欣