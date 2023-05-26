【網絡熱話】30歲男月薪$6600深圳徵婚 要求女方月入$1.3萬有房有車無貸款

▲ 李雷被人質問是不是沒有自知之明，但他力讚自己是「潛力股」。

百貨應百家，冤豬頭都有盲鼻菩薩。最近深圳一段招親影片引起網友熱議，片中的一名男子相睇條件令圍觀的群眾鄙夷不屑，紛紛群起攻之。有人質問他是不是沒有自知之明，但他力讚自己是「潛力股」，也不介意「嫁」過去女方家，驚人言論令人大罵「你應該睇精神科！」。

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綜合內地媒體報道，該名男子名李雷，是一名抖音博主。事發地點是深圳的蓮花山公園，當時李雷舉起招親牌，表明自己年30歲﹑月入6千人民幣(約6.66千港元)。而他尋找伴侶的條件除了家中需要有車﹑有樓及沒有貸款，女方更需要月入1.2萬人民幣(約1.33萬港元)。

從影片中可見，李雷非常主動﹑進取地向路過的群眾直問，「你有沒有1萬2？」當對方回答沒有時，他就笑說，「那你找啥（什麼）對象！你工資要穩定啊。」

有民眾譏笑李雷自身條件低卻提出高的擇偶要求，十分的不自量力，李雷理所當然地回道，「我就是沒車沒房我才要找有車有房的，我要有還找她幹嘛？」此外，他認為自己有升值的潛能，

我是潛力股啊。我的工資會漲，我現在只是說稍微低一點馬上會漲。

而且他表明自己不煙﹑不酒，絕對是優秀的品質。

對於被群眾譏諷，李雷表現得不解，還反問群眾，「為什麼我要被罵？」因為他認為好多的女孩子擇偶條件要求比他的還高，而且那些女孩子還沒有他般優秀。

與群眾爭辯久了，李雷更不諱言說他不介意直接入贅女家，留在家中「相妻教子」，讓女方上班賺錢，

我上門了之後小孩以後就跟女方去（姓)。往後給女方父母﹑照顧他父母養老送終。

此時出現了一位大叔有意想招他做女婿，可惜他沒有房子。群眾中一位女士建議他們兩可以一起合資買樓，但是李雷卻大笑道，「哈哈哈，我直接找個有房的就行了。我跟他一起買房的，拉低我生活質量。」

有民眾擔心他這樣的要求會找不到對象，但他豪言不會降低要求「委屈自己」，

我不將就，我也不便宜那些條件差的女生。

他更說不介意單身一輩子，

我就算單身到80歲就是我自己的權利。

但是，後段李雷又補充了一句，「我是看人品的，我不是看錢的。」前後矛盾的說法，令人摸不著頭腦。

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影片一出便吸引到超過5萬個讚好，有近7千個留言討論。不少網友覺得李雷的「男主內﹑女主外」的概念是沒問題的，「我覺得可以，當好家庭主夫，也可以找月賺幾萬的女的。」﹑「憑什麼只能女人要求男人彩禮幾十萬，不是男女平等嗎？」﹑「我感覺沒啥的，如果長的好看點，也能生孩子，那就完美了」；不過，有網友認為男﹑女在家庭中的功能不可混為一談，「能要求男的生孩子不？」

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責任編輯︰陳珈希