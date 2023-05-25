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【周末好去處】中環街市一連10日美食空間體驗　麥浚龍+米芝蓮大廚聯乘餐單

休閒消費 16:42 2023/05/25

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熱門 溫裕紅 新手爸媽 一舞傾城 超市大搜查 全民造星V 30＋減肥 COLLAR MIRROR Hello Hong Kong 兒童疫苗

Juno邀請米芝蓮大廚好朋友Chef Felix，一齊為聯乘活動。

中環街市地下中庭 Oasis於5月26日至6月4日期間將舉辦期間限定活動「Juno Mak for Schweppes」，由藝人麥浚龍（Juno）策劃，透過營造一個以侘寂風格構思的空間，讓消費者好好品味另一風味體驗。

活動呼應品牌宣傳主題「It Comes with a Bite」，鼓勵大家嘗試新奇、非一般的事物，活動將會讓消費者重新發掘多種可能性，在不同元素襯托下，例如在餐飲配搭上帶來多層次、感受更豐富的體驗。

期間限定活動「Juno Mak for Schweppes」

場地另一邊打造成一個簡單、低調的活動空間，以Juno喜歡的侘寂風格為出發點，展現出佈置風格，與煩囂的中環形成強烈對比，鼓勵大家探索新的領域。平靜的空間同時富有時尚格調，以不同的體驗感受品牌的多樣性。

Juno表示平時酒商邀請合作比較多，梳打水則是第一次，今次將會進行為期10天活動，Juno 特別邀請米芝蓮大廚好朋友Chef Felix，一齊為聯乘活動創作特色餐單，以梳打水獨特的微澀和豐富氣泡，帶出美食滋味。

Juno分享美食體驗。

Juno認為品嚐美食，最佳方式就是在沒有大壓力環境下享受美食，所以他為大家設計的美食配飲品，一定要令大家感受放鬆。至於對飲食要求？他笑言：「我好奇怪，工作時完全唔食嘢，但不用工作時，最愛將自己鍾意食嘅嘢同朋友分享，同埋，熱嘢要食到好熱及好辣，今次餐單用咗花椒做材料，令大家感受到我嘅鍾意味道，同大家隔空溝通。」

記者:區家歷

商場活動 美食 中環街市 麥浚龍 米芝蓮 品牌

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