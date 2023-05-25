【社會福利】聖雅各福群會推「一站式」援助搜尋申請平台　受惠者拍八達通即可消費稱尊嚴受保障

▲ Charity Today首階段成果發佈會。（黃建輝攝）

為集結援助資訊，讓有需要的家庭能夠更清晰地了解社會目前可申請的資助計劃，聖雅各福群會推出援助搜尋及申請平台「CharityToday」，讓有需要的人可以「一站式」搜尋及申請合適支援。並以「慈善版消費券」電子模式，以八達通每星期發放津貼予合資格人士，優化傳統食物援助模式，令津貼領取者避免被標籤化及更有尊嚴地生活。

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CharityToday平台的手機應用程式於本年2月中啟動，並以八達通卡作為首個數碼錢包作為津貼發放途徑。平台同一時間推出首個食物援助計劃「Charity-To-Give」。凡是合資格的服務使用者即可通過在應用程式提交資料，並於平台登記八達通，經認證符合資格後，便可連續8個星期，領取每星期上限400元的資助，並於指定的餐廳、超市及街市購物消費。截至今日（25日），透過社會福利機構轉介個案，計畫已經向636個家庭（1319名服務使用者）發放食物援助津貼。

聖雅各福群會總幹事李玉芝指，平台以八達通作為首個數碼錢包作發放資助的平台，令合資格的服務使用者有了更加多元的選擇，更可維護他們的尊嚴。有計畫的受惠者表示，自己過去在接受短期食物援助服務期間，有超市職員見到其使用食物券，態度欠佳，令她感覺自己被人看不起，甚至有職員不允許她用食物券購買特價食物，令她感覺被差別對待。而用八達通付款則令她感到「自在」，不會有「被標籤」的感覺。

聖雅各福群會扶貧服務高級經理吳雯賢指，在向100個服務使用者發出的問卷調查中大顯，超過九成的受訪者對計劃感滿意，以5分為滿分，平均分高達4.6分。調查亦顯示，94％受訪者表示以八達通形式獲取食物十分「方便」（4.46 分）、95％受訪者認同以八達通消費領取援助感覺更為「自在」（4.63分）、94％認為「不會擔心被標籤/別人的目光」（4.63分）。她進一步表示，用戶在這8個星期的食物援助服務結束後，亦可在應用程式申請符合資格的其他食物援助計劃。但她提醒用戶，每星期400元的資助不可累積，否則將會取消下個星期的資助。

而除了「Charity-To-Give」的食物援助計劃外，用戶還可以在應用程式中「一站式」查詢其他合資格的援助計劃。只要在應用程式回答問題、填寫資料，系統便會為其篩選最合適的津貼項目。用戶亦可透過不同的津貼範疇選擇最適合自己情況的津貼補助。在選擇後，用戶可於應用程式填寫資料、上載證明文件，並可以隨時查詢津貼發放進度等。

聖雅各福群期望今年六月，CharityToday平台的第二個階段，能夠進一步提升資助項目至不同層面，例如資助學生學習物資資助、身體檢查資助等，並呼籲各電子支付平台加入。

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記者：解青羽