【逃亡潮】有線離職主播跳「開花舞」闖禍　梁思齊余茵娜無損心情韓國旅行

▲ 有指梁思齊和余茵娜跳糟夢碎！

有線新聞部最近爆出「逃亡潮」，當中新聞小花余茵娜、梁思齊和「鮮肉主播」梁家正同日離職，幾位女主播早前於錄影廠內即場大跳韓團BLACKPINK成員Jisoo的處女Solo《FLOWER》舞步，頓成網民焦點。

有傳聞指余茵娜和梁思齊原先獲某電視台聘用，惟「開花舞」一事曝光後，二人的新工合約急煞停，跳糟一事出現變數，看來今次真係跳出禍！

【逃亡潮】有線新聞連走三位主播 離職前在廠內跳《FLOWER》惹高層不滿

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韓國旅行扮兔仔

惟兩位前主播未有受傳聞影響，向來友好的余茵娜和梁思齊日前赴韓國旅行，從梁思齊的IG所見，二人去動物Cafe耍樂，跟浣熊、小袋鼠、北極狐和長鼻浣熊玩，此外又一齊穿白色花裙戴上免耳仔扮「兔女郎」，這對新前小花私下有著可愛一面。

另外離職後的余茵娜繼續發揮其口才，日前擔任婚禮司儀工作賺外快。有網民為余茵娜留言打氣：「電視暫時見唔到妳，希望妳多上載近況，加油！」

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內部通告曝光

本周二，余茵娜、梁思齊跟另外3名女主播在錄影廠內大跳「開花舞」留念，之後有主播界前輩發文指是「新聞業界的恥辱」，據悉，當時有線新聞及資訊總監關慧玲以「新聞廠的應用」為題，向員工發內部發通告。

通告部份內容提及：「新聞廠是一個新聞部的核心，別具象徵意義，大家應該好好發揮它的功能，將最快、最新、最專業的新聞報道帶給觀眾，而不應該視它為一個嬉笑玩樂的舞台。」，似乎直斥兩小花的行為。

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