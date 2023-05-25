【醫委會聆訊】眼科醫生龐朝輝為眼鏡88眼科中心宣傳　被判專業失德停牌緩刑3個月

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眼科醫生龐朝輝，於2021年5月以眼鏡88醫務行政總監身分，於報章為該中心開設的眼科治療中心宣傳，被醫委會裁定違反專業指引，被判處停牌1個月，緩刑3個月。

醫委會指，眼鏡88於2021年5月，於報章中為其眼科治療中心宣傳，當中引述龐朝輝指將物色更多醫生進入中心，並推廣該公司的會員及積分計劃。報道亦提到，透過超聲波技術治療白內障，整個過程只需15分鐘，傷口會自然癒合無需蓬線。

醫委會判決書指，龐朝輝提到醫生的諮詢費更加合理、以及以醫務行政總監身分，為該公司的白內障超聲波治療宣傳，毫無疑問會令人留下印象被告贊同這些宣傳，違反香港註冊醫生專業守則。判決書亦指，被告未能採取適當措施，阻止這些宣傳及廣告，低於註冊醫療人員的預期標準，判處被告行為不當。

醫委會表示，接納被告感到後悔，被告已與眼鏡88要求作出補救措施，相信重犯機會低。醫委會判處被告於醫生名冊中除名一個月，緩刑3個月。另一名被告陳燕晴同樣被判，於醫生名冊中除名一個月，緩刑3個月。

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記者：陳展棋