【大馬直擊】吉隆坡近郊雙威主題樂園　玩盡6大園區+3大酒店【多圖】

▲ TOPick記者到訪馬來西亞吉隆坡試玩雙威主題樂園，內有6大園區及3大酒店好適合一家大細玩。

東南亞國家是港人短途出遊的熱點，若然嫌新加坡物價高，一家大細消費高昂，可以轉去鄰國馬來西亞，近年打造了愈來愈多親子玩樂景點。記者今次走訪吉隆坡近郊及東海岸地區，近郊必玩兩大主題樂園及到果園品嘗新鮮榴槤與水果，想深度生態遊可參加Local tour看大象、海龜，絕對眼界大開。

馬來西亞四季如夏，首都兼最大城市吉隆坡（Kuala Lumpur）位於馬來西亞半島西岸，被雪蘭莪州所環繞，由香港飛往吉隆坡機程約4小時。不少港人對於吉隆坡的印象，除了必去地標、世界最高雙棟大樓「國油雙峰塔」（雙子塔）之外，還有到美食街品嘗當地惹味小食、欣賞建築宏偉的清真寺等。

▲ 必到吉隆坡地標雙子塔打卡。（林綺玲攝）

如喜歡度假一站式玩樂的話，可以到位於雪蘭莪州、距離吉隆坡國際機場及市中心僅30分鐘車程的雙威主題樂園及度假村（Sunway Lagoon Theme Park），可乘坐巴士或酒店穿梭巴士抵達，一家大細可以選擇租車，由機場出發大約120令吉（約205港元）。

▲ 雙威主題樂園佔地廣闊，當中必玩水上樂園，有40多種水上遊樂設施。（林綺玲攝）

6大主題玩樂區

雙威主題樂園涵蓋6大主題玩樂區，包括水上樂園（Water Park）、機動樂園（Amusement Park）、超極限冒險樂園（Extreme Park）、野生動物園（Wildlife Park）、驚魂樂園（Scream Park） ，以及亞洲首座尼克主題樂園「尼克迷失之叢林」（Nickelodeon Lost Lagoon），總共有超過90種設施及景點。

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水上樂園人造衝浪海灘

在天氣炎熱的馬拉，最值得玩一定是水上樂園，其中人造衝浪海灘面積多達1.3萬平方米，海浪可高達8英尺。記者到訪當日正值在此舉行「One Love Asia Festival 2023」音樂節，本港人氣男團MIRROR 4子姜濤、盧瀚霆（Anson Lo）、呂爵安（Edan）、柳應廷（Jer）有參與演出。人造海灘在音樂節兩天抽乾水，再搭建舞台變成全企位表現場地，而在沙灘位置則搭建VIP用餐區，一邊用餐一邊睇騷好chill。

▲ MIRROR 4子（左起）姜濤、Edan、Anson Lo、Jer參與演出「One Love Asia Festival 2023」音樂節。（林綺玲攝）

無得玩衝浪也不打緊，水上樂園還有40多種水上遊樂設施，必玩世界最大型的水上設施Vuvuzela，是一個高達11層樓的漏斗型水道，超級刺激！樂園另有多條長滑梯及馬來西亞第一座5D水影院Waterplexx 5D，睇戲都要濕身。在水上樂園內還可以享受露營體驗，內有多個大型露營帳篷可供租用，有齊空調、浴巾等房間設施，出入玩水上設施好方便。

▲ 野生動物園的鸚鵡好吸晴。（林綺玲攝）

刺激機動遊戲及逾150種動物

園內還有全球最長有428米的行人吊橋、360度旋轉的海盜船，是香港海洋公園的海盜船加強版！喜歡刺激玩意的可以到超極限冒險樂園玩亞洲最高彈弓椅G-Force X、笨豬跳、划艇及越野單車等；想與小朋友輕鬆睇動物就到野生動物園，可以近距離欣賞超過150種來自世界各地的動物，記者當日與數隻鸚鵡近距離互動，乖巧到不得了。

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雙威主題樂園前身是錫礦場，如今已被改造為娛樂度假勝地，區內還有3間酒店、多家餐館及雙威金字塔購物中心，建議在此要入住2日1夜才盡興。

雙威主題樂園info

票價（包6大園區）：成人220令吉（約373港元）、小童/60歲以上185令吉（約313港元）

夜場票價：成人60令吉（約373港元）、小童/60歲以上 55令吉（約313港元）

開放時間︰10am-6pm、夜場6pm-11pm（逢星期二休息）

地址：Sunway Lagoon Sdn Bhd ,3, Jalan PJS 11/11, Bandar Sunway, 47500 Selangor, Malaysia.

電話：+60-3-5639-0000

網址：【按此】

▲ Sunway Resort Hotel最接近水上樂園。（酒店IG圖片）

鏡粉必住！揭開MIRROR入住的酒店

在雙威度假村內有3間酒店，包括五星級的Sunway Resort Hotel & Spa、四星級的Sunway Pyramid Hotel及Sunway Lagoon Hotel，其中Sunway Resort最接近水上樂園，也最適合家庭入住，一到酒店大堂已經有滑梯給小朋友玩，另有兒童遊樂場及兒童看護服務。

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酒店提供477間客房及套房，在5樓泳池一層更全是家庭房型，可以從房間步出有多項嬉水設施的泳池。每間房都配備了先進電子技術，電制有Type-C頭、打開櫃桶更配備了無線快速充電板，非常方便。酒店地下更開設了Gordon Ramsay Bar & Grill，是「地獄廚神」Gordon Ramsay在大馬開設的第一家旗艦餐廳。

值得一提，MIRROR 4子早前去大馬表演就是入住這間酒店，「鏡粉」可以考慮住返一晚盡情打卡。

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至於Sunway Pyramid及Sunway Lagoon的房價比較實惠，雙床房分別只需374元令吉（約634港元）及340元令吉（約576港元）起，前者提供超過600間客房及套房，雖然沒有任何設施，但連接雙威金字塔購物中心及雙威主題樂園，食買玩非常方便。

▲ 亞洲航空推出Premium flex常飛客套裝，包括20KG行李寄艙、自選座位、機上餐點、專用櫃位及優先登機服務等。（林綺玲攝）

旅遊 Info

簽證：持香港特區護照及BNO可免簽證入境

貨幣：1令吉（Ringgit）約兌1.7港元

機票：亞洲航空AirAsia由香港來回吉隆坡，現時每日兩班，票價來回約1,500港元起。旅客可付費加購Premium flex常飛客「超值套裝」享最高8折，包含20公斤寄倉行李、餐點、標準座位及旅遊保障。另可付費購買更多伸展空間的「熱選座位」（Hot Seat）；值得一試機上美食品牌Santan提供的超值美食，如Pak Nasser馬拉椰漿飯、秦叔叔雞飯等。

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記者︰林綺玲

鳴謝：亞洲航空AirAsia、馬來西亞旅遊促進局