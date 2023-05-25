【長洲太平清醮】搶包山及飄色巡遊闊別3年明日重臨　一文看清活動時間表及交通安排

▲ 搶包山比賽。（資料圖片）

因疫情停辦3年的長洲太平清醮搶包山及飄色巡遊將於明日（26日）佛誕舉行。TOPick記者整理活動資訊，一文看清明日活動及交通安排。

活動時間表

活動 時間 地點 舞麒麟及功夫表演 09:30 北帝康樂廣場 長洲太平清醮會景巡遊典禮 13:30 長洲中興街風水里 飄色巡遊 14:00-16:45 長洲北帝廟遊樂場 派發免費搶包山入場券 22:00 長洲消防局側的北社一里沿冰廠路 搶包山決賽開幕禮 23:30 北帝廟遊樂場足球場 搶包山決賽 00:00 北帝廟遊樂場足球場

飄色巡遊

據文獻記載，因19世紀末晚清時曾發生鼠疫，故在太平山舉行清醮儀式，以禳災解危，超渡亡魂。後來，他們把活動移往當時同樣為海陸豐人聚居的長洲島舉行。島民以北帝神鑾為首，加上島上其他供奉的神鑾，順序在街道上巡遊。後來因為瘟疫停止，故每年都舉行太平清醮，以祈求神靈庇佑長洲水陸平安。

而現時舉行的飄色巡遊，一般是由身高不高於42英寸（106.6厘米）和體重少於35磅（15.9公斤）的小孩，扮演歷史人物和中國神話傳說人物、虛構人物，或緊貼時事，扮演現代人物如新聞和政治人物等巡遊。此為長洲飄色巡遊所獨有的特色。

今年巡遊隊伍將於明日下午2時由長洲北帝廟遊樂場出發，途經多條大街小巷，約於下午4時45分返抵北帝廟遊樂場。

搶包山

「搶包山決賽」將於明日晚上在長洲北帝廟遊樂場足球場舉行。12名晉身決賽的選手當晚將施展渾身解數，爭奪獎項。決賽當晚長洲北帝廟遊樂場足球場將設有4個區域供市民觀賞賽事，共可容納約1,400人。

大會於晚上10時開始派發免費入場券，市民可到長洲消防局側的北社一里沿冰廠路排隊輪候，每名市民可獲派入場券一張，先到先得，額滿即止。

大會於明日晚上11時30分首先舉行開幕禮，按傳統習俗搶包山決賽於星期六（27日）凌晨0時正式展開；而搶包山接力邀請賽則緊接個人賽舉行。

惟主辦方日前曾表示，因承辦商未能製成太平清醮三大包山，故決定以大型包山掛畫取代。不過主辦方強調，搶包山有另一棚架，比賽不會受影響。

▲ 因承辦商未能製成太平清醮三大包山，主辦方決定以大型包山掛畫取代。（長洲太平清醮值理會FB圖片）

交通

新渡輪 凌晨01:15 長洲往中環 巴士 凌晨01:10至02:30 104R 中環五號碼頭前往旺角 首班車至約凌晨02:50 城巴N8X（往小西灣）、N90（往海怡半島）、隧巴N182（往廣源）、N619（往順利）、N373（往粉嶺） 改道經中環五號碼頭 城巴通宵巴士路線 凌晨01:30班次 N930 銅鑼灣（摩頓台）往荃灣愉景新城 改道經中環五號碼頭 凌晨01:20班次 N952 銅鑼灣（摩頓台）往屯門置樂花園 凌晨01:15及01:45班次 N962 銅鑼灣（摩頓台）往屯門龍門居

新渡輪將於凌晨1時15分提供一班特別航班由長洲前往中環，配合觀眾在活動結束後乘搭渡輪離開長洲的需求。

巴士公司亦會於約凌晨1時10分至約凌晨2時30分，加開特別巴士路線104R由中環五號碼頭前往旺角。此外，由港澳碼頭開出的通宵巴士路線，包括城巴N8X（往小西灣）、N90（往海怡半島）、隧巴N182（往廣源）、N619（往順利）、N373（往粉嶺），以及N368（往元朗西），將由首班車至約凌晨2時50分，改道經中環五號碼頭。

此外，由銅鑼灣（摩頓台）開出的城巴通宵巴士路線，包括N930（往荃灣愉景新城）開出的凌晨1時30分的班次、 N952（往屯門置樂花園）開出的凌晨1時20分的班次、以及N962（往屯門龍門居）開出的凌晨1時15分及凌晨1時45分的班次，亦將改道經中環五號碼頭。

相關巴士路線亦於中環五號碼頭外加設一臨時巴士站，方便市民。

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記者：黃穎津