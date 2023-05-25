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【錶迷福音】90後創立網上買賣名錶平台「錶神 WatchGod」　擁報價辨真偽專業服務

休閒消費 17:47 2023/05/25

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熱門 溫裕紅 新手爸媽 一舞傾城 超市大搜查 全民造星V 30＋減肥 COLLAR MIRROR Hello Hong Kong 兒童疫苗

90後林冠勤（Felix）創立二手錶買賣平台「錶神 WatchGod」。

近年二手錶越來越受到消費者歡迎與重視，於2022年底 Rolex更宣布推出「中古錶認證計劃 Rolex Certified Pre-Owned」，有專業人士把關，提供包括為購買者鑑定真偽的服務，賣家也能安心出售個人錶藏，對於品牌價值和市場熱度都有一定程度的助益。

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90後林冠勤（Felix）在追尋Grail watch時，發現本地欠缺一個手錶專屬、價格行情緊貼本地市場的免費交易網站，於是萌生創立二手錶買賣平台「錶神 WatchGod」的念頭。
 
錶神至今成立僅兩個月，已擁有大量優質錶盤，同時整合超過數萬款官方手錶資料、手錶熱門話題及保養貼士等，為買賣雙方提供最全面的參考。

當中最矚目的，是全港首創「一鍵報價」放錶神器。賣家只需按一下按鍵，就能將放售手錶的資訊一次過發送給認證錶店（每日最多10間），輕鬆獲取不同錶店的報價。這些錶店均經過嚴謹的實地及網上查證程序，讓用家可安心交易 。

Felix：「錶神是一個中立的免費買賣平台，方便錶迷輕鬆換錶，實現尋獲Grail Watch的夢想。」

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責任編輯︰陳珈希

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