【J2女神】陳若思參選港姐先斬後奏　媽媽親製《港女野人》牆令Amber感動【多圖】

▲ J2女神陳若思（Amber）感激媽媽養育之恩。

經歷過懷胎十月、十級痛楚後，再長年累月給予關心和照顧，對J2女神陳若思（Amber）來說，媽媽是她生命中最重要的人，亦是世界上最偉大的人。

陳若思自小便與媽媽相依為命，她有感單親媽媽獨力養大自己絕不容易，訪問時更不禁哽咽落淚，並向媽媽承諾會盡力報答親恩。

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自己賺錢自己花

選美後便加入TVB主力於J2發展的Amber原來年紀輕輕便開始打工，她跟TOPick表示在15歲找到第一份兼職工作，又坦承自己並非為了減低家庭的經濟壓力而去上班，「我好衰女！沒想過為家庭賺錢，但我不會問家人拿錢，會賺錢給自己花費。」

她續說：「我很早熟，很想拍拖、工作，想享受成人的世界。那時我跟朋友一起做麥當勞，放學就去做，一班人一起上班覺得很開心。」

成年前的Amber都是從事飲食業：「其他工作不聘請18歲以下的人，那段時間都是同學做甚麼我便做甚麼。之後，便做一些Model的工作，包括派物件及拍照。」

外表甜美的Amber其後曾做YouTuber和Promotion Girl，她透露：「在動漫節上班一星期等於平日上班兩至三個月的人工，加上普通全職工作的上班時間較長而且要受氣，之後便做兼職為主。我亦考過保險牌，做了一段時間保險工作。」

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《港女野人》應援牆

Amber的媽媽不支持她入行：「她覺得這行很複雜所以她不想我做，但每次看見我的相關報導，例如《港女野人》出街，她都會買那份報紙並貼在牆上。她擔心我做這行會不開心，但她卻是支持我的，不然她不會貼到全間房都是。」

現在，Amber的家中設有「《港女野人》牆壁」，全都是出自陳媽媽雙手，可見陳媽媽是「口裏說不，但身體卻很誠實」她解釋：「可能媽媽經常看八卦新聞，令她覺得這行的人和事很複雜，作為媽媽便會很擔心。」

▲ （受訪者提供）

究竟Amber是如何說服媽媽讓她入行？

Amber誠實地回答：「我沒有說服媽媽，我知道她不喜歡，但她沒說過不准我入行。我參選時沒跟她說，是先斬後奏的，她得悉後沒甚麼反應且知道阻止不到我。」

媽媽漸漸地成為了Amber的忠粉，默默地為她打氣。

為免令媽媽擔心，她跟媽媽只會報喜不報憂：「開心事我會跟她說，不開心的事會跟朋友說。媽媽真的所有事情都會攬上身，我不想她不開心。」

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成長於單親家庭

於單親家庭成長的Amber是媽媽心目中的心肝寶貝，她談到母女間的關係：「她和我是亦師亦友，也是一個家姐，更是我的守護天使。我媽媽不是很古板的媽媽，她不介意我拍拖，對我不嚴格，而且是個很沒所謂的人。她是從小到大照顧我的人，並為我人生中最重要的人。」

單親媽媽之路不易走，Amber提到媽媽獨力養大她時不禁哽咽落淚：「她真的很愛錫我，從小到大都是媽媽照顧我，她一定辛苦。最令我感動的事就是養了我這麼多年，因為我覺得做媽媽是很大責任，不是誕下我之後不理我，是很長遠的（路）。」

▲ （陳慧安 攝）

她有感而發稱：「媽媽有份全職的工作，她節衣縮食都是因為我，她害怕照顧不到這個家庭，一個女人照顧一個小朋友要用很多錢，所以我媽很偉大。」

成長背景對Amber有很大影響，喜歡小朋友的Amber渴望未來會結婚生育：「媽媽很影響我如何去做一個媽媽，我的性格很像她，而我的伴侶一定要是一個很好的老公，人品一定要很好我才會嫁給他。」

▲ （受訪者提供）

報答媽媽

作為浪漫主義者，Amber每年於媽媽生日時都會送她一束花，「雖然媽媽覺得『好唔等洗』，但我很喜歡別人送花給我，覺得收花很開心，所以便送花給媽媽。」

她強調：「我不想小朋友在一個破碎的家庭中成長，如果我不生小朋友對我來說會是一個遺憾，對媽媽來說也是遺憾因為她沒有孫，沒那麼快（組織家庭），但我會結婚和生育。」

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媽媽對Amber寵愛有加，她亦訂下目標報答媽媽：「買樓給媽媽都是一個目標，但在香港買樓很難，亦希望吃飯可以吃得好點、住得舒服少少，不需要顧慮太多，我覺得已很好。很希望在媽媽有生之年，都可以養到她。」

她亦分享短期目標：「現在已通關，我很想和媽媽去歐洲旅行。」

相信只要是與Amber一起出遊，陳媽媽飛往哪裏也沒所謂。

場地：One Step Studio

記者：梁樂欣

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