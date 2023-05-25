【香港故宮】三項零售餐飲設施本月開幕　推廣多元故宮文化

▲ 三項零售餐飲設施本月開幕，推廣多元故宮文化。（陳國峰攝）

位於香港故宮文化博物館的三項零售餐飲設施，包括博物館商店「ART EXPRESS by 商務印書館」、特色茶館「下江南」及中菜廳「璟瓏軒」於本月先後開幕，為訪客提供多元的文化旅遊餐飲體驗。

「ART EXPRESS by 商務印書館」位於博物館地下，鄰近博物館廣場正門入口，由聯合出版集團旗下聯合新零售（香港）有限公司營運。禮品店以「皇帝的多寶格」為設計理念，設六個分區，產品類別涵蓋衣、食、住、行、讀書、學習和娛樂，並以「皇帝一天的生活」為題，讓訪客在瀏覽精選商品與出版物時，體驗到皇帝收藏及欣賞古玩和異國奇珍的樂趣。禮品店亦搜羅逾二千款來自世界各地與故宮及展覽相關的特色精品、紀念品及書籍。

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位於博物館4樓的中菜廳「璟瓏軒」坐擁維多利亞港270度美景及西九文化區藝術公園的景致，以創意手法呈獻傳統手工學式點心和佳餚。「璟瓏軒」的設計中西合璧，配合故宮和香港的形象。餐廳主打粵菜，希望擔當世界窗口的角色，推廣粵菜文化。

「下江南」則為結合宮廷飲食文化和創意的特色茶館，由Curator Group營運，並由國際建築師、收藏家兼藝術家林偉而與設計師又一山人（黃炳培）聯手設計。品牌以康熙帝、乾隆帝六次巡幸江南，沿路考察民情、品嚐各地美食及作為命名靈感。「下江南」菜單包括慈禧太后最愛的糕點豌豆黃、清宮御膳養生的火薰玉蓮鴨子，以及乾隆帝早上會享用的冰糖燉燕窩等；民間特色美食則有重慶小麵及山西肉夾饃。

香港故宮文化博物館館長吳志華博士表示，香港故宮文化博物館自去年開幕以來，致力透過高質素的展覽、文化和教育活動，以及創新的文創產品，營造獨特的文化氛圍。新開幕的禮品店及餐飲設施一方面可讓訪客透過文創生活、品嚐美食，領略到故宮文化的精彩，同時與館內的精彩展覽、文物珍寶及文化藝術活動發揮協同效應，推動文化和旅遊融合。故宮文化博物館熱切期待市民及遊客到訪，從多元角度感受中華文化的魅力。

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記者：吳穎嵛