  • 27°C
香港時間 : 2023525日 (週四) 18:25
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 溫裕紅 新手爸媽 一舞傾城 超市大搜查 全民造星V 30＋減肥 COLLAR MIRROR Hello Hong Kong 兒童疫苗
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【香港故宮】三項零售餐飲設施本月開幕　推廣多元故宮文化

社會 17:44 2023/05/25

分享：

分享：

熱門 溫裕紅 新手爸媽 一舞傾城 超市大搜查 全民造星V 30＋減肥 COLLAR MIRROR Hello Hong Kong 兒童疫苗

三項零售餐飲設施本月開幕，推廣多元故宮文化。（陳國峰攝）

位於香港故宮文化博物館的三項零售餐飲設施，包括博物館商店「ART EXPRESS by 商務印書館」、特色茶館「下江南」及中菜廳「璟瓏軒」於本月先後開幕，為訪客提供多元的文化旅遊餐飲體驗。

「ART EXPRESS by 商務印書館」位於博物館地下，鄰近博物館廣場正門入口，由聯合出版集團旗下聯合新零售（香港）有限公司營運。禮品店以「皇帝的多寶格」為設計理念，設六個分區，產品類別涵蓋衣、食、住、行、讀書、學習和娛樂，並以「皇帝一天的生活」為題，讓訪客在瀏覽精選商品與出版物時，體驗到皇帝收藏及欣賞古玩和異國奇珍的樂趣。禮品店亦搜羅逾二千款來自世界各地與故宮及展覽相關的特色精品、紀念品及書籍。

    點擊圖片放大
    +2

位於博物館4樓的中菜廳「璟瓏軒」坐擁維多利亞港270度美景及西九文化區藝術公園的景致，以創意手法呈獻傳統手工學式點心和佳餚。「璟瓏軒」的設計中西合璧，配合故宮和香港的形象。餐廳主打粵菜，希望擔當世界窗口的角色，推廣粵菜文化。

「下江南」則為結合宮廷飲食文化和創意的特色茶館，由Curator Group營運，並由國際建築師、收藏家兼藝術家林偉而與設計師又一山人（黃炳培）聯手設計。品牌以康熙帝、乾隆帝六次巡幸江南，沿路考察民情、品嚐各地美食及作為命名靈感。「下江南」菜單包括慈禧太后最愛的糕點豌豆黃、清宮御膳養生的火薰玉蓮鴨子，以及乾隆帝早上會享用的冰糖燉燕窩等；民間特色美食則有重慶小麵及山西肉夾饃。

香港故宮文化博物館館長吳志華博士表示，香港故宮文化博物館自去年開幕以來，致力透過高質素的展覽、文化和教育活動，以及創新的文創產品，營造獨特的文化氛圍。新開幕的禮品店及餐飲設施一方面可讓訪客透過文創生活、品嚐美食，領略到故宮文化的精彩，同時與館內的精彩展覽、文物珍寶及文化藝術活動發揮協同效應，推動文化和旅遊融合。故宮文化博物館熱切期待市民及遊客到訪，從多元角度感受中華文化的魅力。

    點擊圖片放大
    +2

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：吳穎嵛

相關文章

【公僕加薪】楊何蓓茵與四工會會面　華員會倡劃一加薪5.1%
今日 16:24
【公僕加薪】楊何蓓茵與四工會會面　華員會倡劃一加薪5.1%
【易通行】易通行周日起於獅隧實施　下一步將於過海隧道實施
今日 16:35
【易通行】易通行周日起於獅隧實施　下一步將於過海隧道實施
【社會福利】聖雅各福群會推「一站式」援助搜尋申請平台　受惠者拍八達通即可消費稱尊嚴受保障
今日 16:58
【社會福利】聖雅各福群會推「一站式」援助搜尋申請平台　受惠者拍八達通即可消費稱尊嚴受保障
【醫委會聆訊】眼科醫生龐朝輝為眼鏡88眼科中心宣傳　被判專業失德停牌緩刑3個月
今日 17:02
【醫委會聆訊】眼科醫生龐朝輝為眼鏡88眼科中心宣傳　被判專業失德停牌緩刑3個月
【長洲太平清醮】搶包山及飄色巡遊闊別3年明日重臨　一文看清活動時間表及交通安排
今日 17:19
【長洲太平清醮】搶包山及飄色巡遊闊別3年明日重臨　一文看清活動時間表及交通安排

你可能感興趣

【公僕加薪】楊何蓓茵與四工會會面　華員會倡劃一加薪5.1%
今日 16:24
【公僕加薪】楊何蓓茵與四工會會面　華員會倡劃一加薪5.1%
【易通行】易通行周日起於獅隧實施　下一步將於過海隧道實施
今日 16:35
【易通行】易通行周日起於獅隧實施　下一步將於過海隧道實施
【社會福利】聖雅各福群會推「一站式」援助搜尋申請平台　受惠者拍八達通即可消費稱尊嚴受保障
今日 16:58
【社會福利】聖雅各福群會推「一站式」援助搜尋申請平台　受惠者拍八達通即可消費稱尊嚴受保障
文娛藝術 美食 餐廳情報 故宮文化博物館 設計師 故宮 西九文化區 餐飲 展覽 零售

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【視后發火】楊茜堯激罕公開宣洩嬲爆情緒　引網民揣測鬧婚變？
17:03 2023/05/24
【視后發火】楊茜堯激罕公開宣洩嬲爆情緒　引網民揣測鬧婚變？
【不當飲食】28歲女為排毒連喝1種飲品4日昏迷險喪命 醫生嘆：需終身洗腎
11:35 2023/05/23
【不當飲食】28歲女為排毒連喝1種飲品4日昏迷險喪命 醫生嘆：需終身洗腎
【國泰歧視風波】空姐涉歧視內地客搞錯Blanket　必學8句搭飛機實用英語
13:31 2023/05/24
【國泰歧視風波】空姐涉歧視內地客搞錯Blanket　必學8句搭飛機實用英語