【旅行好物】德國寶摺疊式旅行電熱水壺　極慳位設計智能電壓全球通用　

▲ 德國寶摺疊式旅行電熱水壺(KTT-309)是您的旅行最佳旅伴。

作為旅遊達人的您，肯定有不少住酒店的經驗，不過無論四星、五星還是六星，華麗背後總隱藏著不為人知的小秘密，例如每間酒店房間必備的熱水壺，一直被發掘出無限種「極具創意」的使用方法，煮蟹、打邊爐不在話下，甚至曾經有住客用來消毒貼身衣物，簡直令人大開眼界！

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不想與萬千住客共用同一熱水壺？德國寶摺疊式旅行電熱水壺(KTT-309)絕對是您的旅行最佳旅伴！

▲ 德國寶摺疊式旅行電熱水壺(KTT-309)是您的旅行最佳旅伴。

能屈能伸的壺身設計，收納狀態下只有約9厘米高極慳位，配備100-240V智能調節電壓功能，全球通用；而且煲水、煮食、保溫一壺搞掂，即使帶著長者和小嬰兒外遊，都可隨時隨地煮食、沖奶粉，既安全又衛生！

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責任編輯︰陳珈希