【職場文化】年輕人不斷轉工跳糟背後原因　揭開員工最怕遇到3種「衰上司」

▲ 年輕人最怕遇到衰上司，是他們轉工的一大推因素。（iStock圖片）

年輕人曾數次轉工，我問他是基於甚麼原因燃起轉工念頭的，他坦然回答：「係因為遇到衰上司！」

他的第一份工，上司是女性，被他形容為「落伍阿嬸」：「佢由衣着打扮到思想行為，都好似落後咗三十年咁。佢唔識，唔緊要，但係就唔好成日板起塊面嚟管我哋囉！阿嬸同我哋年輕人有仇咁，成日雞蛋挑骨頭，想整走我哋。講明啲，佢係驚我哋威脅到佢囉！」

一個能幹的上司，應該是思想開明、與時並進的，員工才會對你心服口服呢！

「第二份工仲衰，遇着個色狼男上司。」我雙眼不期然瞪得大大的。「佢成日借意摸啲女同事頭髮呀、掃人背脊呀，真係好核突。有女同事受屈辱走去廁所喊；有女同事大膽叫佢停，第二日就即刻被佢調去做啲豬頭骨嘅工作嘞！唉，雖然佢嘅目標係啲女同事，但係我成日要扮睇唔見，好似幫兇咁，我都好辛苦㗎，咪索性唔撈囉！」

誠心希望職場上的色狼上司都會有天被公審，受到應得的懲罰。

第三個波士無人性㗎，佢自己無結婚、無家人，對我哋就完全無感情、無同理心。平時喺公司罵人罵到啲窗會震，又成日臨放工至塞嘢俾你做，半夜都會傳電郵嚟，佢自己瞓唔着啫，我哋正常人要瞓㗎！

我問年輕人目前的上司如何，他笑盈盈回答：「終於遇到好波士，佢自己有兩個女，係同我哋年紀相若嘅，佢比我老竇更了解我哋年輕人㗎，佢一日喺公司，我都唔轉工㗎啦！」

原文刊於《香港經濟日報》收費專欄，原題為「為甚麼年輕人要轉工？」。

【爸媽必Follow】全新TOPick親子IG現已推出！立即睇：https://bit.ly/3BN0C4s

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

【ET Club會員積分獎賞計劃】用App換獎賞︰https://onelink.to/keyuqm