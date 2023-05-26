【重建乳房】因乳癌切除乳房何時重建乳房較佳？　外科醫生詳解採用植入物質的考慮

▲ 因乳癌切除乳房而要重建乳房，有很多考慮，包括做手術時間，以及採用何種植入物質，且看外科醫生跟大家詳解。

乳房是女士的性徵，除了哺乳的功能，也是一種外在體態的呈現。或患乳癌或因意外受傷或是隆胸，都有機會需要乳房重建。隨著醫學進步，這手術已可選擇自體皮瓣或脂肪、矽袋，甚至自體組織及矽袋「雙管齊下」，讓胸部「二次重生」。

有一位熱愛馬匹的女士，本身有養馬，每星期都會去騎馬。知悉患上乳癌後，已向醫生說因騎馬很講求平衡，不能沒了一邊乳房，很擔心不能再進行這愛好。她進行乳房切除手術時，也同時做皮瓣與矽袋乳房重建，術後休息一段時間後，與過往一樣，每周與馬兒在草地上馳騁。

一位乳癌患者愛浸溫泉，怕浸溫泉時會感到突兀，接受二次乳房重建，病人以自體腹部皮瓣建立乳房皮膚、體質及形狀，相隔半年後，以局部皮瓣重建乳頭及以紋身的方式紋上乳暈顏色，之後外遊浸溫泉，顧慮已卸下，心情變得舒坦。

一名陪月員因罹患乳癌已進行手術切除，她的身形豐滿，需使用較大型義乳才配合到，義乳有一定重量，更常令她大汗淋漓。因工作關係她常要抱嬰兒，總覺用義乳易移位不安心，於是停工並接受二次乳房重建。醫生着她先減磅，減少手術風險再重建，重建後再重投工作。

▲ 乳房重建後，一般會有乳房科護士教病人日常如何護理傷口、植入矽袋病人要穿上特定衣服防止矽袋移位，以及各種手部護理運動等。（iStock）

3類乳房重建者

整形外科專科醫生彭雪瑩指出，乳房重建者有3類：

第一類：接受完乳房切除手術的乳癌女性，為缺失的乳房進行重建。

第二類：是病人並無癌症，但帶有癌症的基因，預防性切除乳房，再進行乳房重建。這方面最廣為人知是荷里活女星安祖蓮娜祖莉，因發現有家族性突變基因，患乳癌及卵巢癌風險高於常人，因此於2013年接受預防手術切除雙乳及卵巢，其後並接受乳房重建。

▲ 安祖蓮娜祖莉（Angelina Jolie）因發現有BRCA1基因突變，逾8成機會患乳癌，將雙乳切除以求減低患癌風險。（IG）

「做預防性乳房切除的女士，以較年輕為多，了解到家族遺傳史如媽媽帶有此突變基因，或者母系長輩罹患相關癌症，有些年青甚至未婚的女士會進行此切除，之後的乳房重建對她們也十分重要。」

第三類：進行乳房手術後出現併發症需要接受乳房重建；也有隆胸植入矽袋，惟感到不滿意而需要再進行重建。

乳房重建步驟

乳房重建與乳房切除手術同一時間做，稱為第一期乳房重建手術，彭醫生說：「這是女性切除乳癌同一時間做返乳房，不需經歷一段沒有乳房的階段。而第二期乳房重建，患者先醫好癌症，完成電療、化療後，數年後才進行乳房重建。這做法的不好之處，是病人要經歷一段時間沒有乳房。女性如發現有乳癌，建議見整形外科醫生，因第一期乳房重建會較第二期好。」

乳房重建的物料一為使用自我身體組織去重建乳房；二是以矽袋方法重建，與隆胸的矽袋是一樣的。這兩者之間也有其他選擇，如自體組織與矽袋同時使用。用自體組織做乳房，最常用的身體部位有腹部皮膚及脂肪，好處是能縮小肚腩；另一常用的是背闊肌皮瓣，用背部的肌肉、皮膚連脂肪轉移至乳房。「如病人本身乳房較豐滿，背闊肌皮瓣不足夠，或需採用其他方法。」

採用植入物質的考慮

有年輕女士想乳房變得豐滿，會以腹部抽脂方式進行自體脂肪注射至胸部；另一是乳房重建的乳癌病人，仍有一些部位呈下陷，也可進行自體脂肪移植修飾乳房形態。但有限制是，若本身身形瘦削，能抽出的脂肪不多，或需要考慮置入矽袋。

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復元方面，用自體組織重建乳房，復元反而較久，因傷口較多，手術更長更複雜。選擇哪種方法頗視乎當事人意願，彭醫生表示，香港女士一般較抗拒使用外來物植入身體，較傾向選擇自體組織重建。如病人需要電療，並不建議使用矽袋，因或會有較多併發症。所以乳房重建需視乎病人病況、意願而定，作出「度身訂造」的方案。

疤痕深淺因人而異

乳房切除後疤痕是否明顯，彭醫生指取決於病人病情如及當事人的皮膚質地。「就算做同一類手術，有些人術後天生疤痕不明顯，但亦有一些呈深色，令疤痕較顯現。有些病人癌症面積較大，需取出較多皮膚，影響的範圍也較廣，復元狀況也因人而異。」

年紀大的乳癌患者，手術切除後未必想承受二次重建的風險，有些會選擇使用義乳，令穿衣時較對稱。不好處是對一些好動、愛運動的病人，每天裝上義乳會較不方便。

記者：周美好