【圖書下架】政府：過去數星期已加快檢視圖書館資料　將有機會影響國安書籍即時下架

▲ 文化體育及旅遊局指，康文署在過去數星期，已加快進行檢視圖書館資料的工作。（資料圖片）

文化體育及旅遊局今日指，康文署在過去數星期，已加快進行檢視圖書館資料的工作，以維護國家安全，並把有機會影響國家安全、達反法律或被投訴的書籍和資料即時下架作檢視。

文化體育及旅遊局長楊潤雄今日透過書面回覆議員函件，指就審計署建議，加強檢視圖書館資料的工作，以維護國家安全，康文署在過去數星期已加快進行有關工作，把有機會影響國家安全、違反法律或被投訴的書籍和資料即時下架作檢視。局方指，現時香港公共圖書館藏約200萬項書目，由於數目龐大，康文署採用風險為本的原則，優先將有可能違反香港法律或危害國家安全的書籍或資料下架，然後逐本審視，並只會在詳細檢視並確保內容沒有建反有關法律時，才會將相關書籍或資料重新上架。

康文署已將維護國家安全 列為購置圖書館資料重要考慮因素

局方強調，維護國家安全是政府重中之重的工作，康文署一直以維護國家安全定為工作重點，在各方面的工作及服務範疇履行相關的責任。在圖書館服務上，康文署已將維護國家安全列為購置圖書館資料及接受書刊捐獻的一項重要考慮因素，確保圖書館館藏符合香港法律。

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責任編輯：區綽彥