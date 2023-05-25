【海外升學】兒子英國留學4年花費300萬　森美：原來去到英國都要補習

▲ 森美表示想不到去到外國留學都要補習。

DJ森美出席匯豐銀行活動，森美大談兒子梁曦樂在英國留學4年的使費，雖然仔仔最後回流返香港讀醫科，令他慳了不少，但當年曦樂在英國讀中學時，學費加上食宿費，來回英國及香港的機票費用，森美粗略估計用了近300萬！

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森美坦言，本身不想仔仔去外國留學，根本沒有儲定錢去準備，不過仔仔堅持要去，森美只好成全，當中花費最多的地方，意想不到是補習。

以為香港才流行補習，豈不知去到英國原來一樣要補習，要補英國High school的A-level課程，為了他好當然也要補。

兒子亦不負眾望，在英國A-Level考獲4科A*佳績。森美表示自己有儲蓄，但以前沒有特別為兒子儲備海外留學費用，如果有機會再來一次，定必會提早準備，

因為送完個仔去英國才發現，嘩原來有這麼多額外開支。

另外，仔仔去到英國轉科，及興趣班例如「明明喜歡踢足球又走去打rugby」，又要買過套裝備，又要匯錢給仔仔。

對兒子留堂感開心

不過，幸好英國的學校都有用app跟家長聯繫，森美笑言有一次學校app突然彈出通知兒子要罰留堂，指仔仔上堂唔專心，森美收到訊息後感到非常開心，他笑說:

當堂安心好多，即係佢仲有得救，初初好驚英國教育係放任式管理。

森美提醒有意讓子女到海外升學的家長，事前要有周詳計劃並多預留額外資金。雖然用了近300萬送兒子出外升學，但森美表示兒子到英國讀書後信心大增，成績大躍進，自理能力及自律性提高，更重要是變得有個人想法。森美透露現時讀醫的兒子亦有計劃再到英國攻讀為期一年的碩士課程。

▲ 森美大爆兒子在英國留學4年，用了300萬。湛斯雅攝

張慧敏給女兒無上限信用卡

而獵頭公司創辦人兼CEO張慧敏（Son姐）的女兒與兒子分別在韓國及英國著名大學留學，女兒Tiffany畢業於韓國梨花女子大學，兒子Timothy則入讀英國著名約克大學。Son姐表示坊間有人可能會以為送子女去韓國升學費用，比去歐美國家會相對相宜一點，

學費要視乎所選大學與就讀科目，但韓國生活開支甚高，其實整體不會便宜很多。

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Son姐在分享會上提到，家長可以為子女申請信用卡，以防出現任何情況都可以先繳交學費與生活費，「我當時給女兒的信用卡簽賬金額是無上限，因為我很信任她，而且當時匯錢到韓國並不方便，看醫生亦需先付款。」Son姐亦提醒大家要為子女購買留學生保險，因海外醫療費用可以十分昂貴。她的女兒就曾在韓國受傷，幸好有買留學生保險保障。

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記者:陳麗薇